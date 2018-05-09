黃金上頭也要逮你！女警「糞」不顧身逮捕酒駕犯

台中市工業區派出所女員警（左）執勤時，遭酒駕者丟糞攻擊，仍忍住髒臭將酒駕者移送法辦，也及時阻止「醉」不上道的女酒駕騎士闖禍。（盧金足翻攝）

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令人「糞」怒的酒駕者！台中市政府警察局第六分局工業區派出所女警取締女騎士酒後駕車，竟遭丟糞攻擊，女警雖滿身髒汙，臭味難忍，仍然盡職的與男警一同將女騎士逮捕送辦。無端遭到排泄物波及的女員警，執行公務不畏髒臭的執法態度，及時阻止酒駕者可能闖禍發生交通意外，身沾髒臭卻贏得警界美名。

台中市工業區派出所警員吳俊甫與女警郭怡靖日前晚上十一時巡邏時，在西屯區工業區38路與順和一街口，見1名機車騎士轉彎未打方向燈，立即趨前攔停盤查。

員警發現駕駛是1名高齡女性，而且聞到駕駛身上有濃厚酒味，女駕駛不顧別人安危，深夜酒駕上路，在員警攔查時，女駕駛卻突然說有便意想上大號，而且不顧員警勸阻，當場蹲下排泄，並隨即伸手抓排泄物往女警頭部丟擲。

女警被這名女駕駛突來的舉動嚇到驚叫一聲，不過迅速回過神來，與男警一起以妨害公務逮捕該名駕駛，並實施酒精濃度測試，女駕駛酒測值0.54MG/L超過法定標準值，已涉嫌刑法公共危險罪。

王姓女駕駛向警方表示，「自己只要喝了酒，就會想要上大號」，對將排泄物丟向員警，辯解是上完大號要將排泄物清理乾淨，才將排泄物抓起來丟到旁邊，不清楚怎麼會丟到員警。

該名酒駕女駕駛，經警詢後依妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦，酒駕者肆意排放的這一坨「黃金」，也要為酒駕付出代價。

(中時 )

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