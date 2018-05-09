中華電信加入499吃到飽混戰 網酸：綁約老客戶都是白癡

2018年05月09日 09:58 中時電子報 戴安瑋

電信龍頭中華電信昨宣布即起推499上網吃到飽母親節專案，享合約期間(30個月)上網吃到飽、網內通話免費，及網外/市話通話共180分鐘免費，且不限資格，遠傳、台灣大哥大隨即跟進同步放寬方案，大打低價吃到飽戰，網友怒了，紛紛痛批：「綁約老客戶都是白癡」、「新方案打爆10幾年老盤子的臉」。

《蘋果日報》報導，今年4月電信三雄推軍公教499專案殺得火熱後，遠傳、台灣大哥大競相推出499不限資格吃到飽方案，形同殺更大，電信龍頭中華電信坐不住了，昨宣佈今起跟進推出499上網吃到飽母親節專案，且不限資格，遠傳、台灣大哥大也跟進同步放寬方案，電信三雄持續大打低價吃到飽戰。

中華電信昨宣布的499上網吃到飽母親節專案，即起申請但是限時7天限時專案，月繳499元起，享合約期間(30個月)上網吃到飽、網內通話免費，及網外/市話通話共180分鐘免費。

遠傳日前雖已推母親節499元限量單門號方案，上網吃到飽，還網內互打免費，網外送90分鐘，市話也送90分鐘，原表定只到13日，且限攜碼，不過遠傳表示比照中華電信延長申辦期限至15日，且開放新辦、續約也可辦理，也不再限量。

最早推499吃到飽的台灣大哥大也說，比照中華電信499方案內容，不限網路門市和實體門市，且網內互打免費，推出時間也從明起至15日，並說後續還會「視市場狀況機動調整」。

對此，網友怒了痛批說，「綁約老客戶都是白癡」、「我就是那一個每個月繳1300百多塊的白癡～哀」、「我更白吃，繳1799的」，還有網友說，「3月底才洗腦，我改4月就結束的699方案綁30個月，一個多月過去馬上打爆10幾年老盤子的臉」，「上星期打給我，也是699吃到飽-- 明天打去客服」。

更有網友狂批，「靠杯我遠傳跳中華也綁這個，這下虧大了」、「我也是……上個月打來問我要不要續約，1399可以優惠變999綁約一年……結果馬上來一個499吃到飽」。

(中時電子報)