台大未來1、2年恐沒校長 吳茂昆：那不是教育部的問題

2018年05月09日 10:01 中時 林志成

教育部不讓台大校長當選人管中閔上任，並要台大重啟遴選，預期台大未來至少1、2年沒有校長，將嚴重影響校務運作。對此，教育部長吳茂昆今天表示，「那不是教育部的問題」。

立法院教育及文化委員會今天審議《終身學習法部分條文修正草案》，吳茂昆出席，會前他接受採訪時表示，請大家仔細看教育部給台大的公文，教育部沒有「拔管」，只是要台大重啟校長遴選，並沒有進行任何行政處分。

媒體問，教育部駁回管案，台大可能提行政救濟，未來會有1、2年沒有校長，怎麼辦？吳茂昆回答，「那不是教育部的問題」。

國民黨立委陳學聖則拿著「拒絕違法部長，捍衛大學自治」提出權宜問題，他表示，除非吳茂昆改過，否則他質詢時不想看到違法部長，也不跟他對話。

陳學聖要求吳茂昆回答兩個問題，一、教育部「拔管」算不算行政處分，台大可否提行政救濟；二、台大如果拒絕重啟校長遴選，再將管中閔當選案送給教育部，教育部會不會接受。如果吳茂昆不回答這兩個問題，他不想在質詢時見到吳茂昆。

國民黨立委柯志恩表示，吳茂昆之前在接受廣播媒體專訪時公開承諾，跨部會諮詢小組的會議紀錄2周內上網公布，但現在又以「諮詢小組意見僅供教育部內部參考」，不願公布，這是公然違反承諾。

國民黨立委蔣乃辛說，教育部駁回管中閔人事案，又說不是行政處分，台大不能提行政救濟，這是「滑天下之大稽」、「置人民權益而不顧」。他痛批，教育部在管案的處理上，「敢做不敢當」。

不過主席民進黨立委吳思瑤以「今天是審《終身學習法》」為由，不讓吳茂昆回答管案的問題，要陳學聖和吳茂昆私下解決。吳茂昆事後對陳學聖說，教育部要求台大重啟校長遴選，管中閔可以再參加，但他資格是否符合，遴委會要仔細認定。

(中時 )