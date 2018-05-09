台中綠川、柳川整治奏效 舊城新生現商機

2018年05月09日 11:14 中時 盧金足

「無法救中區，沒資格當市長！」台中市長林佳龍曾為舊城更新發豪語，最近中區河川整治、閒置大樓再生、青年創業輔導等措施，帶動舊城新生，吸引各地來取經，連台北市長柯文哲都來一探工法，在地業者最有感的是人潮回流帶來錢潮，文創旅店與青創基地也陸續進駐，「中區活過來了！」

「綠、柳川整治完工，成功帶動周邊商家生意成長50％！」市府經發局長呂曜志說，未來搭配綠空鐵道軸線計畫、歷史景點文化復興等多元策略，預期促進當地產業發展。

台中市中區是都市早期發展主要區域，不過經都市擴張、經濟軌跡移轉而趨於衰退，林佳龍從交通、河川、產業等策略著手，目標翻轉舊城區。

市府統計，從2015年迄今，中區新設立公司及行號約550家，已帶動舊城區超過145億元的民間投資，包括設立、遷入、增資登記資本額及集團投資。

經發局指出，綠、柳川整治後，吸引人潮回流、引入商機，提升中區自由路、電子街和繼光街等3 商圈商業活絡，中區再生結合活絡空屋策略，藉由空屋媒合、老屋活化，過去3年的時間，進駐中區的公司行號約有550家，綠川開蓋後，預計店家將還會陸續進駐，集市效果將持續帶動整個舊城區發展。

呂曜志表示，國際級「李方酒店管理集團」投資80億元在原金沙百貨設立「台中李方艾美酒店」，帶動旅店商機，中區目前合法登記旅店有66家，近兩年因中區再生住房率提升，中區文創旅店住房率幾乎在8成以上，金沙大樓開幕後，再有300個國際房間，綠、柳川的整治、中區整體的再生、迎接未來2018台灣設計展及花博，預期將會吸引更多旅客。

市府爭取中央資源挹注中區建設，如中央前瞻計畫，市府已爭取「開發在地型產業園區 -推動城鄉特色產業園區發展計畫

-「新南向跨境體驗、科技加值創新場域計畫」總投入經費計1 億元，將優先改善東協廣場的外觀，包含清潔、設計等，拉近在地人與廣場的距離。

(中時 )