銀膠菊誤觸會過敏　農業局籲注意

時序進入夏季，是非原生種植物銀膠菊的生長期，由於銀膠菊為有毒植物，釋出的花粉會引起人體過敏反應，南市農業局呼籲民眾若有發現可自行移除或通報各區公所處理。（南市農業局森保科提供）

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時序進入夏季，又到了銀膠菊的生長季節，在室外空地常見，開著白色小花的銀膠菊，外型酷似花束中常用的滿天星，其實這源於中南美洲的植物是有名的「國際級毒草」，民眾誤觸可能造成過敏反應，南市農業局呼籲民眾注意，如發現可通報各區公所處理，若長在自家空地應盡速刨除，否則可能會吃上罰單。

南市農業局表示，從2010年起開始辦理銀膠菊防除作業，並透過區公所及各里辦公處加強宣導防治常識，也建立通報及防除機制，降低銀膠菊花粉飄散造成影響，公有地的銀膠菊由土地管理機關處理，公所轄區公園、車道農路可通報農業局，民眾自家庭院及私有空地則須自行處理。

南市農業局指出，由於銀膠菊具有毒性，民眾自行拔除時，應身著長袖衣物、戴口罩手套，而大面積農地及閒置荒地則建議以農耕機具翻除，抑制土壤中種子生長，拔除後可放在垃圾袋中，乾燥後再送垃圾車焚毀；農業局提醒，若未清除自家銀膠菊，屢勸不聽者可依南市空地空屋管理自治條例第4條及第9條未刈除逾一定高度之雜草的規定處以罰鍰。

農業局呼籲民眾，檢視自家土地是否有銀膠菊，一旦發現隨即拔除，在開花前拔除效果最好，鄰近道路空地若有銀膠菊，可通報各區公所或農業局通報專線0800-241314協助處理。

(中時 )

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