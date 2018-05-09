台南凌晨大雨釀積水 早上多已退去

2018年05月09日 10:26 中時 曹婷婷

梅雨鋒面報到，帶來驚人雨勢，9日凌晨，台南市仁德及歸仁地區時雨量達70毫米，最高一度達95毫米，造成部分路段積水，不過，雨勢一停，積水隨即退去，東區東門陸橋下機車道因抽水馬達故障，未即時運轉抽水導致積水，警方緊急封鎖車道，管制機車進入，地勢較低的虎尾寮也出現積水，但都不影響行車。

台南市災害應變中心因應大雨，9日上午5時15分調升為二級一階開設，另區公所部分，仁德、歸仁、東區及永康等4公所亦同步調升為二級一階開設，市府民政、相關單位隨即進駐處理相關緊急應變措施。

台南市代理市長李孟諺也在臉書提醒，「梅雨鋒面來襲，帶來雨勢，凌晨部分地區時雨量達70毫米，造成局部淹水，請市民朋友行車小心。」

李孟諺指出，災害應變中心已經提升為二級開設，隨時掌握狀況；目前東門陸橋機車地下道積水已退，開放通行，裕農路及裕義路涵洞有積水。另外高速公路北上側車道於虎尾寮污水處理廠有積水，警察局皆已加派警力疏導。東區裕德街（虎尾寮水資場）機車道路面水，不影響通行，但仍請用路人小心慢行。

市府彙整各區公所通報之災情，皆為凌晨瞬間大雨導致積水，包括歸仁區有民宅淹水、仁德區高速公路涵洞積水，東區東門陸橋機車地下道雙向管制，第一時間即封閉，並已通知警廣托播用路人避開該路段，早上8點40分左右解除封閉，已可通行。另凌晨預防性撤離五甲教養院院生26名及4名工作人員，早上6點30分均已返回居家或院址。

(中時 )