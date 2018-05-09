「長得帥」輸了？完美男友10大條件 第1名竟是它

2018年05月09日 10:25 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多「單身狗」納悶自己為什麼交不到女友？原來是因為不符合女人心目中的某些理想條件，根據網路溫度計DailyView透過大數據整理出網友心中「完美男友」的十大條件，結果令人意外，「長得帥」竟然只排行第二，排名第一的條件，網路聲量完全打敗「人帥真好」，讓女人覺得遇到就可以嫁了！

No.10 床上功夫一流

對於女性來說，通常要有愛才有性，因此完美的愛情，至少性事方面不能有問題。

No.9 主動幫忙剝蝦

網友一致認為，會剝蝦的男友超貼心，甚至還掀起一股「願意幫忙剝蝦等於完美男友」的討論熱潮，認定會剝蝦的男人才是好男人。

No.8 會幫忙做家事

如果女友平時也要上班工作，男友若能主動幫忙洗碗、倒垃圾等簡單的家事，絕對大加分！

No.7 會幫妳扣安全帽

雖然只是一個小舉動，但超貼心，因為體貼的男友會在乎妳時時刻刻的感受，給人一種淡淡的幸福感。

No.6 孝順

俗話說百善孝為先，一個人若是不孝順，對自己的女友恐怕也不會好到哪去，因此懂得孝順父母是做人基本道理。

No.5 記得妳的生理期

如果男友記得妳的生理期，並主動送上一杯熱可可，甚至幫你準備衛生棉，絕對暖到心坎裡。

No.4 有車

「溫馨接送情」開車是基本配備，可以擋掉日曬雨淋，也不用擔心美美的髮妝被弄亂。

No.3 幽默

當自己煩惱、憂傷的時候，如果男友有幽默感，應該可以成功逗妳開心，因此幽默是不少女性心中的完美男友條件。

No.2 長得帥

「人帥真好，人醜吃草」，網友認為臉才是重點，賞心悅目的長相，不僅帶出場有面子，平常走在路上還可大大滿足自己的虛榮心。

No.1 有錢

畢竟再美的愛情，最終都要回歸柴米油鹽醬醋茶的現實面，網友認為，沒錢就算有愛，也會吵到沒愛，有錢還是比較讓人放心。

網路溫度計指出，這項調查是由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月04日至2018年05月03日，系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『完美男友條件』相關文本，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

(中時電子報)