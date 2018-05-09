彰化要有百貨公司了！第二停車場BOT備忘錄簽署

2018年05月09日 10:59 中時 吳敏菁

彰化縣政府和彰化市公所9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富共同簽署，眾人期待將形成彰化新地標。（吳敏菁攝）

彰化要有百貨公司了！彰化縣政府和彰化市公所9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富共同簽署，預計招商投資12億，2年內完成地下2樓、地上6樓多元性複合百貨商場。

魏明谷表示，合作以促參條例招商引資，彰化停車空間需求殷切，市民更企盼能有百貨公司，未來打造複合商圈後，地下停車場比現在大3倍，提供市民逛百貨公司，帶動彰化市繁榮。

邱建富表示，第二公有停車場，周邊是彰基、南瑤、大埔、曉陽商圈，BOT後將形成重要的地標，和有吸磁效應，擴大停車規模將從200位增加到610位，百貨公司也是市民最大的期待，預估興建完成後可增加每年3500萬元收益。

議員林世賢指出這次縣市合作絕佳案例，建議要採綠建築，要預留空地兼顧景觀，施工期間降低交通衝擊。議員賴岸璋指出，要先做好土質鑽探。

邱建富表示，會預留公共空間，臨路建築會退縮，該去過去卻是窪地，會做好土質鑽探工作。

市民代表白慶成指出，彰化商場蕭條，消費一直往台中跑，這座複合商場，提供市民更便捷，也促進地方繁榮。

9日上午簽約，眾人期許完工後可望成為彰化商業新地標，為彰化挹注商業發展新模式，提振商機。

(中時 )