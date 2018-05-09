NBA》連3年敗給騎士 暴龍想開除總教練

暴龍隊總教練凱西。(美聯社)

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中時電子報

身為東區老大，季後賽次輪卻慘遭橫掃，暴龍總教練凱西(Dwane Casey)的烏紗帽岌岌可危，他被傳出是球團高層首位檢討的對象，很可能遭撤換。

凱西是暴龍隊史任期最長的總教練(7季)，在他執教以前，暴龍隊史只打進過5次季後賽。而凱西已經連續5年帶領球隊打進季後賽，讓波許(Chris Bosh)離開之後的暴龍重振雄風。本季更是打出隊史最佳戰績(59勝23敗)，以東區頭號種子身分晉級。

暴龍後場雙雄迪羅薩(DeMar DeRozan)與羅瑞(Kyle Lowry)都非常尊敬凱西。他們都曾表示：「沒有凱西，就沒有今日的我。」

話雖如此，NBA是非常現實的，當球隊戰績飆升，卻在季後賽止步於總冠軍賽前，這時最容易被檢討的就是總教練。特別是今年的騎士大不如前，東區排名跌至第4，首輪還跟溜馬纏鬥7場，暴龍卻一場也贏不了，連續3年遭騎士淘汰，凱西實難辭其咎。

美國《雅虎體育》的專欄指出，凱西對於騎士的小個子陣容無計可施，騎士禁區的進攻主力只有中鋒洛夫(Kevin Love)、大前鋒詹姆斯(LeBron James)，但他們屢屢迫使暴龍出現防守錯位，加上3名三分射手在外伏擊(詹姆斯和洛夫也會投三分球)，讓暴龍無法有效包夾詹姆斯。

一支59勝的陣容不會被輕易拆散，暴龍主力迪羅薩、羅瑞、伊巴卡(Serge Ibaka)至少都還有1至2季合約，騎士詹姆斯季外去向未明，如果暴龍高層要讓凱西再拚1季也未嘗不可。

(中時電子報)

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