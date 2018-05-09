10分鐘舉牌警告3次有瑕疵 歌手巴奈「罪嫌不足」不起訴

原民歌手巴奈凱道上抗議。(資料照)

友善列印
中時

原住民歌手巴奈、與原民團體人士馬躍．比吼等3人，去年發起的「原轉小教室」夜宿凱道，警方去年6月2日趁著暴雨來襲，出動200名警力強制驅離抗議原住民外，事後還以馬躍．比吼3名帶頭者不聽警方舉牌警告解散，將巴奈、馬躍．比吼3人依違反集遊法送辦。但台北地檢署認為，當天警方在10分鐘內即舉牌3次，時間太過倉促，且當天天候狀況不佳，抗議群眾來不及回應，認定警方舉牌警告過程有瑕疵，因此罪嫌不足，9日將巴奈及馬躍．比吼3人不起訴。

巴奈等人因不滿花蓮的瑞祥部落傳統領域遭畫入溫泉事業計畫，自去年2月發起「原轉小教室」北上凱道駐紮抗議，期盼蔡英文總統能重視原住民的訴求，希望在目前傳統領域辦法還未完整前，希望能退回計畫。

去年5月30日，原民會副主委伊萬‧納威還赴凱道與原住民對話，但短短3天，6月2日一早，警方就突趁暴雨，出動200名警力以「陳抗影響雨天視線」為由強制驅離，除清空全台送至凱道上的彩繪石頭、獨木舟等船造藝術品，人行道上的帳棚也將一併清除。

事後警方另以3次舉牌警告，但馬躍．比吼及巴奈3名帶頭者仍不宣布解散，依違反集會遊行法，將3人移送北檢偵辦。

北檢認為，當天警方僅10分鐘內即舉牌3次，時間太過倉促，群眾來不及回應，且當天天候狀況不佳，抗議品無法遷離，甚至警方是出動推土機等大型機具清空凱道上的彩繪石頭、獨木舟和藝術品，認定警方舉牌警告有瑕疵，抗議群眾根本無從解散，罪嫌不足，將巴奈及馬躍．比吼3人不起訴。

(中時 )

小屁孩約炮遭拒想砍人 還嗆：妳… 人夫與情婦1周做愛2次 妻諷：難…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。