10分鐘舉牌警告3次有瑕疵 歌手巴奈「罪嫌不足」不起訴

2018年05月09日 10:55 中時 陳志賢

原住民歌手巴奈、與原民團體人士馬躍．比吼等3人，去年發起的「原轉小教室」夜宿凱道，警方去年6月2日趁著暴雨來襲，出動200名警力強制驅離抗議原住民外，事後還以馬躍．比吼3名帶頭者不聽警方舉牌警告解散，將巴奈、馬躍．比吼3人依違反集遊法送辦。但台北地檢署認為，當天警方在10分鐘內即舉牌3次，時間太過倉促，且當天天候狀況不佳，抗議群眾來不及回應，認定警方舉牌警告過程有瑕疵，因此罪嫌不足，9日將巴奈及馬躍．比吼3人不起訴。

巴奈等人因不滿花蓮的瑞祥部落傳統領域遭畫入溫泉事業計畫，自去年2月發起「原轉小教室」北上凱道駐紮抗議，期盼蔡英文總統能重視原住民的訴求，希望在目前傳統領域辦法還未完整前，希望能退回計畫。

去年5月30日，原民會副主委伊萬‧納威還赴凱道與原住民對話，但短短3天，6月2日一早，警方就突趁暴雨，出動200名警力以「陳抗影響雨天視線」為由強制驅離，除清空全台送至凱道上的彩繪石頭、獨木舟等船造藝術品，人行道上的帳棚也將一併清除。

事後警方另以3次舉牌警告，但馬躍．比吼及巴奈3名帶頭者仍不宣布解散，依違反集會遊行法，將3人移送北檢偵辦。

北檢認為，當天警方僅10分鐘內即舉牌3次，時間太過倉促，群眾來不及回應，且當天天候狀況不佳，抗議品無法遷離，甚至警方是出動推土機等大型機具清空凱道上的彩繪石頭、獨木舟和藝術品，認定警方舉牌警告有瑕疵，抗議群眾根本無從解散，罪嫌不足，將巴奈及馬躍．比吼3人不起訴。

(中時 )