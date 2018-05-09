宣導吃當季 高雄綠色友善餐廳用餐送果醬

2018年05月09日 10:57 中時 林宏聰

民眾到高雄市各綠色友善餐廳點購「季節限定必吃餐點」，可獲贈市價200元的陳稼莊果園自種百香果或桑椹果粒汁醬，首波活動有10家餐廳加入。（高市農業局提供）

吃當季最健康！高市農業局輔導支持在地小農的綠色友善餐廳，全市已有47家，今年首度聯合推廣季節限定料理，預計每2個月有10家餐廳參加，民眾消費當季食材設計的套餐，花2、300元用餐即可獲贈價值200元果醬，史上最划算！

綠色友善以「友善土地」為理想，除了採購食材力挺在地小農之外，也與農業局共同推廣「吃當季」觀念，今年首度依據不同節氣，利用當季食材推出「季節限定必吃餐點」，農業局則提供贈品，鼓勵消費者多多響應。

高市農業局表示，原本規畫首波5家餐廳加入活動，沒想到點子一提出獲得好評，餐廳業者反應熱烈，加倍變成10家參與，未來每2個月就換10家餐廳輪番推出季節餐點，接力讓民眾吃到不同風味料理。

首波活動5月5日起跑，LA ONE Kitchen& Bakery、LA ONE cafe、迪立印度健康蔬食坊、木葉粗食、好市集Le Bon Marche、瑞彼特早午餐、馨窩良行、大地林檎契作小農廚房、迪波波藝食館及帕狄尼諾義大利廚房共10間餐廳打頭陣，每套餐點售價2、300元左右，可獲贈市價200元的陳稼莊果園自種百香果或桑椹果粒汁醬1罐，數量有限，搶到的民眾都開心笑說：「買200送200，實在太划算了！」

高市農業局表示，最近高雄盛產香蕉、鳳梨、漬物、茶葉，餐廳用這些食材設計繽紛的春季限定餐點，未來每季有不同風味，讓市民更了解高雄農村的豐富好滋味。

(中時 )