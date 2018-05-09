機械故障 美最新福特號航母被迫返港整修

2018年05月09日 10:34 中時電子報 李靖棠

據美國《大眾機械》雜誌（Popular Mechanics）報導，去年底宣布服役的新一代福特號核動力航空母艦（USS Gerald R. Ford），驚傳在今年1月演習期間，船艙出現主推力軸承（thrust bearing）等重要機械故障，被迫返回母港進行檢修和測試。目前美國海軍與製造商亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）已著手深入調查故障原因。

主推力軸承是福特號用來，給予螺旋槳穩定推力和可靠前進方向的不可或缺零件之一，海軍的備忘錄記載指出，這並非第一次出狀態，早在去年4月份就曾有故障的紀錄。雖然調查結果尚未出爐，但卻已有美國媒體爆料，直指負責生產福特號推進系統的奇異電子（General Electric），應擔負最大責任；但對此指控，奇異已否認並表示工程並無問題與瑕疵。

美軍最新一代福特級航母首號艦福特號。（圖/美國海軍）

從2008年尼米茲級的布希號航母（USS George H.W. Bush）完工後，美軍正式推出第三代福特級核動力航空母艦計畫，有意在2058年以前完工十艘新艦，逐步取代尼米茲級。目前除了福特號外，另有兩艘已定名的同級航母：甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）和企業號（PCU Enterprise CVN-80）。首號艦福特號已於去年底服役，母港設在維吉尼亞州的諾福克軍港（Norfolk, Virginia）。

2013年仍在乾塢內的福特號核子航母。（圖/美國海軍）

以已故前總統福特（Gerald R. Ford）命名，福特號的排水量約10萬噸、船身約有337公尺長，加上寬廣的飛行甲板，讓福特號航母能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。最高巡航速度可達30節，可搭載2,600名官兵與飛行員，比前一代尼米茲級所需人員更少，人員活動和休息空間更加寬廣。

耗資126億美元（約3,760.3億台幣）打造、集結多項新科技設備於一身的福特號航空母艦，卻在服役後不久傳出機械故障，與盟邦英國的新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）一樣，讓兩大強權臉上無光。而美國海軍對此不敢大意，為保一號艦未來不再出此故障意外，福特號未來很可能移轉至乾船塢進行補強升級。

(中時電子報)