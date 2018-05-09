水果加熱就GG？這兩種水果煮過更神！

2018年05月09日 10:33 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

很多人以為水果煮後，營養會流失，但《元氣網》報導，水果膳食纖維和礦物質不會因加熱流失，損失的只有少量的維生素C，但可多吃大白菜、蘆筍、甘藍等富維生素蔬菜補充，如蘋果加熱後多酚類天然抗氧化物含量會大幅增加，這種成分能降血糖血脂、抗氧化、抗炎殺菌。

《元氣網》報導，水果煮來吃？營養不但不會流失 還有某些奇效！煮水果除了不太會流失營養，還有很多其他功效，例如煮梨有止咳化痰和潤肺清燥的功能；又例如山楂，山楂含大量有機酸和果酸，生吃會刺激腸胃，煮山楂能抗老和促進消化。

據新民晚報報導，煮過的蘋果比生吃營養價值更高，因蘋果中的果膠具有排毒作用，可以和膳食纖維一起清理腸道，加熱過後的果膠變得更穩定，能進一步吸收腸道內的細菌和毒素。

還有研究指出，蘋果加熱後多酚類天然抗氧化物含量會大幅增加，這種成分能降血糖血脂、抗氧化、抗炎殺菌，還能抑制膽固醇升高，消除讓人衰老的自由基。

中國農業大學食品科學營養工程學院副教授表示，膳食纖維和礦物質不會因加熱流失，損失的只有少量的維生素，尤其是維生素C。美國農業部的數據也顯示，常見食物煮熟後損失的維生素量約10~25%，可用多吃蔬菜來彌補，包括維生素C含量高的大白菜、蘆筍、甘藍等等。

(中時電子報)