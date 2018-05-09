與黨內參選人合拍宣傳照 陳歐珀：會擔任好「母雞」角色

2018年05月09日 10:50 中時 胡健森

在合拍宣傳照時，陳歐珀還轉身幫冬山鄉長參選人林峻輔整理領帶，展現良好互動。（胡健森攝）

獲民進黨提名為宜蘭縣長參選人的立委陳歐珀，9日開始邀集年底五合一選舉的黨內參選人拍攝宣傳照，希望能發揮「母雞帶小雞」的效益，陳歐珀表示，團結是勝選的關鍵，他個人一定會擔任好「母雞」的角色，同時「小雞們」也都非常強，大家將會一起合作好好打一場高水準、高格調的選戰，並且讓宜蘭縣「民主聖地」的美名繼續流傳。

陳歐珀9日上午安排與冬山鄉、員山鄉的縣議員、鄉長參選人合照，並展現良好互動，陳歐珀說，年底五合一選舉是要打團體戰、團結戰，將會輪流與每個鄉鎮市黨內參選人拍照，未來一定是全縣總動員、大團結，宜蘭「民主聖地」絕對要贏。

對於上星期「雙陳會」後發生的「女助理放話事件」，陳歐珀表示，大家第一次見面難免會比較生澀，幕僚在規劃上也沒有充分溝通好，但大家都是看大局的人，相信不會去在意這些事情，至於何時會再次坐下來談，則由黨部安排，「隨時都可安排」。

陳歐珀還說，「雙陳會」大家相談很融洽，並已經決定要好好合作打選戰，感謝陳縣長親自領軍，讓黨內團結起來，自己與宜蘭市長江聰淵、議長陳文昌也經常見面，團結合作絕對是最高的基礎原則，「基礎有了，要蓋高樓就沒問題」，至於未來的合作方式，則還要請陳縣長與黨內民主前輩一起討論，選舉策略有很多種方向，並且也要做調整，不能只有一套計畫，必須不斷因應做調整。

(中時 )