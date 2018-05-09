與黨內參選人合拍宣傳照 陳歐珀：會擔任好「母雞」角色

民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀（中）9日開始安排輪流與黨內五合一選舉參選人合拍宣傳照，營造大團結氣氛。（胡健森攝）

友善列印
中時
在合拍宣傳照時，陳歐珀還轉身幫冬山鄉長參選人林峻輔整理領帶，展現良好互動。（胡健森攝）

獲民進黨提名為宜蘭縣長參選人的立委陳歐珀，9日開始邀集年底五合一選舉的黨內參選人拍攝宣傳照，希望能發揮「母雞帶小雞」的效益，陳歐珀表示，團結是勝選的關鍵，他個人一定會擔任好「母雞」的角色，同時「小雞們」也都非常強，大家將會一起合作好好打一場高水準、高格調的選戰，並且讓宜蘭縣「民主聖地」的美名繼續流傳。

陳歐珀9日上午安排與冬山鄉、員山鄉的縣議員、鄉長參選人合照，並展現良好互動，陳歐珀說，年底五合一選舉是要打團體戰、團結戰，將會輪流與每個鄉鎮市黨內參選人拍照，未來一定是全縣總動員、大團結，宜蘭「民主聖地」絕對要贏。

對於上星期「雙陳會」後發生的「女助理放話事件」，陳歐珀表示，大家第一次見面難免會比較生澀，幕僚在規劃上也沒有充分溝通好，但大家都是看大局的人，相信不會去在意這些事情，至於何時會再次坐下來談，則由黨部安排，「隨時都可安排」。

陳歐珀還說，「雙陳會」大家相談很融洽，並已經決定要好好合作打選戰，感謝陳縣長親自領軍，讓黨內團結起來，自己與宜蘭市長江聰淵、議長陳文昌也經常見面，團結合作絕對是最高的基礎原則，「基礎有了，要蓋高樓就沒問題」，至於未來的合作方式，則還要請陳縣長與黨內民主前輩一起討論，選舉策略有很多種方向，並且也要做調整，不能只有一套計畫，必須不斷因應做調整。

(中時 )

軍改圍城 立院今明兩天外賓參訪… 看看這五件事 黃創夏轟：民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。