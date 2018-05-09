追劉德華致父親跳海 狂粉不後悔：仍想見他一面

2018年05月09日 10:50 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

楊麗娟現和母親低調生活。(圖／翻攝自紅星新聞)

劉德華狂粉楊麗娟11年前登上新聞版面，因為她的父親為了幫女兒追星，不惜賣屋賣腎，最後跳海過世，失去父親的她相當後悔，自此從公眾視線消失，低調和母親生活，近日她受訪，首次吐露多年來的心聲。

楊麗娟16歲開始迷戀劉德華，瘋狂收集他的報導和唱片，還發誓「不見劉德華，我決不嫁人」，父親為了助女追星，賣房、舉債，甚至企圖賣腎，最後因為女兒沒見到劉德華一面，留下遺書在香港投海自盡，這給楊麗娟帶來前所未有的打擊，她也成了外人眼中「為了追星，害死父親的人」。

懊悔不已的楊麗娟把自己封閉起來，拒絕媒體採訪，她也一直反省自己過去行為，「是我太自私了，連累家人」，但她坦承當初確實不夠理智，但她始終覺得自己沒錯：「喜歡一個人，也是沒有什麼錯的吧」，她的想法很簡單，就是見劉德華一面，但外界的種種阻攔，導致小小心願沒能實現，最終才釀成不可挽回的悲劇。

楊麗娟也說為了這個心願走到今天，不知道錯在哪裡，即使外界攻擊、不理解她，「但你（指劉德華）不能這樣對待我，作為你的粉絲，應該站出來說話，而不是說不孝之類的攻擊語言。」如果有機會，她還是想跟劉德華見一面，但話剛說完，她又補充說：「我現在肯定不再追星了，但是我會把那些過往當成是回憶。」

最後楊麗娟表示，雖然失去父親讓她很後悔，但追星所經歷過的一切，她並不後悔：「我不後悔，因為這是我選擇的路。」

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(中時電子報)