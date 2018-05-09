僑生來台「毒」大學 身懷多量毒品遭警逮

大馬僑生25歲趙男來台唸書，卻不好好念書，染上毒癮，又因攜帶大量毒品被查獲。（黃國峰翻攝）

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台中市警大墩派出所，查獲大馬僑生25歲趙男意圖販毒，查獲大量毒品、現金、手機等。（黃國峰翻攝）

大馬僑生來台讀大學，不知「毒」到哪裡了！台中市警第四分局大墩所員警日前便衣巡邏時，嗅出路旁車內飄出K他命氣味，上前盤查發現，華裔馬來西亞籍僑生趙男身懷二級毒品41.3公克、三級毒品25公克等，員警訊後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大墩派出所巡佐許文錡、警員陳言昕、陳柏叡等3員警，日前執行便衣防竊巡邏勤務時，於大昌街口經過1部停在路邊的自小客車，因車窗未關，員警嗅出有K他命氣味飄出，立即上盤查，發現馬來西亞籍華僑25歲趙男神色緊張，眼神直往車內飄，果然在排檔座旁的置物箱隙縫內及趙男身上查獲數包二級及三級毒品，總共查獲二級毒品咖啡包7包共41.3公克、三級毒品K他命10包共25公克，另外也查獲現金3萬4仟900元、手機5支等證物。

警方認為趙男身上有這麼多量毒品、現金及多隻手機，懷疑他販毒，但趙男供稱毒品是跟僅知綽號的朋友的朋友購買，且辯稱僅供自己使用，眾多現金是因為剛打完麻將贏來的，多隻手機也是因為自己是華僑，要跟馬來西亞的家人與兩國朋友聯絡等，對於相關事證的回答都避重就輕。

警方詢後，還是對於趙男持有這麼多毒品及現金，懷疑他意圖販賣，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，資深員警不禁搖頭，趙男讀冊讀到「卡加ㄆ一ㄚ」(台語意指讀書卻不學好)。

(中時 )

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