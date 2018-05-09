被控掏空大同電信 林蔚山、林郭文艷獲不起訴

2018年05月09日 10:58 中時 陳志賢

大同集團前後任董事長林蔚山、林郭文艷夫婦，被控在2010年間利用大同集團出售電信設備時，墊高價款，掏空大同電信公司資產上億元，涉嫌背信。台北地檢署9日偵結，認定大同集團當時出售設備價格並無不合理之處，林蔚山、林郭文艷罪嫌不足，將林蔚山、林郭文艷2人不起訴。

大同電信公司，原本為大同集團子公司，其前身為大同公司WiMAX事業處，2007年成立大同電信公司，取得WiMAX南區營運執照。2009年大同電信公司成為全國第一家WiMAX營運商，領先於澎湖開台營運。

2012年3月，大同公司以1.5億元將大同電信賣 給威達雲端電訊，但2014年大同電信Wimax特許執照期滿，向NCC申請換照遭否決，威達雲端員工200多人前往NCC抗議。

威達公司日前以大同電信名義向北檢提告，控稱2010年大同公司將WiMAX電信設備出售給大同電信，涉嫌墊高價格，金額高達上億元，當時大同董事長林蔚山、總經理林郭文艷涉嫌掏空當時還是大同子公司的大同電信，林蔚山、林郭文艷2人涉及背信。

檢方認為，大同電信是因以不同時期的比價，認定交易價格有遭高估墊高，但檢方認定交易價格尚屬合理範圍，林蔚山、林郭文艷罪嫌不足，將林蔚山、林郭文艷2人不起訴。

(中時 )