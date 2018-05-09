孫越感恩會 531世界無菸日新店舉行

2018年05月09日 12:09 中時 洪秀瑛

終身義工孫越叔叔於5月1日帥氣轉身， 回到天家繼續當天使，由6個團體主動籌辦的「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」將於5月31日（世界無菸日）下午2點於「新店美河堂」(新北市新店區中央路157號6樓)舉辦，感恩會由牧師寇紹恩分享、李明依領會。

孫越叔叔從童年到從軍到當演員到做公益，從上海到天津最後到台灣，他為華人社會無私奉獻，創造了無限精彩的人生。前半生在演藝事業開創高峰，得過3座金馬獎，後半生則在公益事業發光發熱：他加入董氏基金會，倡議「人人有權拒吸二手菸」，推動菸害防制修法；參加「饑餓30」，將愛心物資送到非洲；呼籲「捐血一袋，救人一命」；協助「聯合勸募協會」、「器官捐贈協會」的成立；持續探訪癌末愛滋病人；創立基督教救助協會、擔任首任理事長；隨「基督教更生團契」定期至各地監獄探訪受刑人...。

他從事各式各樣的公益工作，關注著社會上各階層的同胞。孫越叔叔的人生，如同一場又一場斑斕綺麗的夢，在走完人生之前，他仍不停地築夢，讓整個世界變得美好一點，快樂一點。孫越叔叔的磁性嗓音、慈祥笑容深植人心，從影帝到後來「只見公益，不見孫越」，投身公益。

董氏基金會已先成立「記住帥氣的孫叔叔」 （https://goo.gl/oFDbzw）臉書公開社團，邀大家一起加入，用文字或圖像記錄、懷念及感謝「永遠的孫叔叔」。

(中時 )