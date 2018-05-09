員林市「童劇在一起」將登場

2018年05月09日 10:55 中時 鐘武達

員林市公所慶祝改制3周年，將改編4年前曾經造成轟動的兒童舞台劇故事再度演出讓市民回味，5月20日及6月17日「童劇在一起」系列活動，邀請九歌兒童劇團與小青蛙劇團將在育英國小及員林國小演出精彩劇碼，歡迎家長帶著小朋友一起欣賞並激發想像力。

市長張錦昆說，6年前就任員林鎮長到3年前成為員林市長，每一天都在許願希望員林不斷進步與變好，隨著鐵路高架、環市綠園道員林大道通車、184市地重劃區新增休閒公園與球場、員林大排整治、5座地下道填平、廢除3處平交道、Ubike公共自行車系統、彰化縣首座多功能防災公園「圓林園」啟用等，現在的員林已經是市民的驕傲。

市公所為慶祝員林鎮改制為市3周年，將舉辦回顧活動並邀請各界前來感受與見證員林市的進步與繁榮，9日的「童劇在一起」宣傳記者會，則是為系列活動做暖身。

文化觀光課表示，第1場兒童劇將於5月20日下午由九歌兒童劇團在育英國小活動中心演出《膽小小雞》；第2場則將於6月17日下午1由小青蛙劇團在員林國小活動中心演出《新小紅帽》。

張錦昆表示，這次兒童劇的劇碼特別商請劇團改編原有故事情節，除了讓小朋友了解近年來員林的重大建設，更著重宣揚傳統孝道，期盼寓教於樂的兒童劇，能夠帶給大小朋友一場充滿娛樂、啟發及想像力的超值饗宴。

(中時 )