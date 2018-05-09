大學「個人申請」錄取生 明、後天上網登記就讀志願序

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今年大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學目前已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生（含正、備取生），應於5月10日至11日每日上午8時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會彙整各大學「個人申請」錄取結果後，計有5萬2142人符合登記資格，較去年5萬0095人增加2047人。統一分發結果預定於5月17日上午8時起在大學甄選入學委員會網站公告，但未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

大學甄選入學委員會說，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人學科能力測驗應試號碼、身分證號碼（或居留證號碼）及「網路登記就讀志願序通行碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

其中「網路登記就讀志願序通行碼」通知單已由大學甄選入學委員會於4月24日寄發，惟「通行碼」若不慎遺失，5月10日至5月11日止，每日上午9時至下午5時，可依照簡章規定向大學甄選入學委員會申請補發。

今年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與「個人申請」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

不過大學甄選入學委員會說，「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

(中時 )

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