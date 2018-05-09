看看這五件事 黃創夏轟：民進黨信口開河成習慣

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

總統蔡英文日前受訪談到2025非核家園政策，並提及供電問題，蔡以Gogoro電動機車裡面的2顆大電池舉例，指稱經過她計算，「可以維持一個家庭至少5到6天用電量」。然而該言論遭宅神朱學桓狠酸，後來蔡才在臉書貼文稱說太快造成口誤。對此，資深媒體人黃創夏舉民進黨6大「口誤」事件，並痛批民進黨信口開河成習慣。

然而，民進黨執政以來，許多政治人物的言論引來諸多批評。黃創夏除了舉日前蔡英文稱Gogoro兩個大電池，可維持一個家庭至少5到6天用電量的例子外， 去年底總統府在中科院舉辦2017年媒體年終茶會，蔡總統致詞過程談到「就任總統500多天」時，口誤說成了「就任總統500多年」。

此外，黃創夏也指出，民進黨曾口誤的還包括賴清德曾說「超超靈界」乾淨的煤、日前稱勞工去年平均月薪己達四九九八九元，創歷史新高。此外，前行政院長林全向總統提出辭呈，行政院發言人徐國勇開記者會證實，但疑似太緊張，把總統准辭與總統請辭搞混，先口誤說「總統請辭後…」，經台下媒體提醒後，他才改口說是行政院長請辭。

黃創夏說這樣到底是心不在焉、意識不清，還是「嘸你乀安吶（不然你想怎麼樣）」，他直言民進黨信口開河養成習慣了。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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