票價打7折！台北貓纜與日本御在所空中纜車互推優惠

2018年05月09日 11:13 中時 陳燕珩

台北市貓纜車與日本三重縣御在所空中纜車締結為友好纜車，兩地民眾持宣傳摺頁可享優惠票價。（北捷提供）

台北市貓纜車與日本三重縣御在所空中纜車簽訂協定，正式締結為友好纜車。即日起，民眾可在貓纜沿線車站取得御在所纜車宣傳摺頁，持摺頁到日本搭乘可享7折優惠，御在所纜車也會擺放貓覽摺頁，日本民眾來台遊玩出示摺頁，也可享貓纜單趟50元票價優惠。

貓空纜車於2010年推出第一台水晶車廂，是全台第一座設置水晶車廂的纜車系統，車廂底部鋪設3層強化玻璃的透明地板，總厚度約48mm，玻璃重量約213公斤，現有31台水晶車廂上線載客。貓纜水晶車廂還有「貓纜之眼」之稱，意即民眾能以360度的寬廣視野飽覽貓空美景，透過車廂底部的透明地板俯視山林綠意。

御在所纜車則位於日本三重縣北部的菰野町，全長2160公尺，御在所山區一帶為鈴鹿國家公園，四季有不同美景。春天可欣賞奼紫嫣紅及白色的杜鵑花；夏天有四處飛舞的紅蜻蜓；秋天有滿山遍野的楓紅；整片雪白壯麗的樹冰映襯著藍天，則是專屬冬天的自然美景。

由於貓空纜車水晶車廂在日本頗負盛名，在雙方締結友好關係之前，御在所纜車社長特地來台試乘，對貓空地區美景留下深刻的印象，未來也將推出地板設有觀景窗的新型纜車。為促進雙方交流，這次同步在台灣及日本兩地行銷雙方纜車系統，讓民眾持宣傳摺頁享優惠票價。

不過特別提醒，貓纜5月14日到5月28日進行年度大修保養，期間暫停營運；御在所纜車則在6月1日到7月10日翻修，不對外開放，有興趣搭乘的民眾不要撲空。

(中時 )