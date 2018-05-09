性侵同事前女友 色警判囚3年定讞

色警性侵同事前女友(示意圖)

友善列印
中時

已婚的航警局陳姓警員去年得知同事與女友分手，他佯裝成「暖男」藉口想為同事的前女友打抱不平，到她的租屋處聊天再趁機性侵，案發後陳男遭停職，最高法院考量他與被害女子達成和解並賠償120萬元，但未獲對方原諒，將陳男依強制性交罪判囚3年定讞。

29歲陳男與被害女子的前男友是同事，雙方因而認識，他因覬覦她的姿色，在去年1月2日晚間以LINE傳訊給她，「想找講話方便的地方」、「就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」等假稱要幫她抱不平，邀約她外出見面。

被害女子不疑有他開車前往赴約，2人在車上閒聊直到隔天凌晨3點多，再一同返回被害女子與他人分租的住處，她因體力不支累了想睡，但陳男突然靠近她求歡，她雖多次掙扎反抗，陳男卻仗著酒意，將她強壓在床上性侵，事後再以酒醉失態為由道歉。

陳男辯稱案發當晚，他對被害女子產生憐憫心痛之情，對她有勾肩、摟腰等行為，她都沒有推辭，他後來因酒後受氣氛影響，一時衝動而鑄下錯誤，並非事前蓄意計畫，惡性非重大，且因此事被停職，家庭婚姻破裂，求法官給予他緩刑以啟自新。

歷審都認定，陳男在案發日凌晨與被害女人聯繫，一再勸諭對方喝酒並曾邀約去汽車旅館，且不顧對方拒絕反抗加以性侵，他犯罪動機可議，且身為警察人員卻知法犯法，將他判刑3年，案經上訴，最高法院駁回確定，陳男除了丟了警察工作還須入獄服刑。

(中時 )

被控掏空大同電信 林蔚山、林郭… 航空大亨淪車床族 國寶級前岳母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。