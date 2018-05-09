性侵同事前女友 色警判囚3年定讞

2018年05月09日 11:20 中時 林偉信

已婚的航警局陳姓警員去年得知同事與女友分手，他佯裝成「暖男」藉口想為同事的前女友打抱不平，到她的租屋處聊天再趁機性侵，案發後陳男遭停職，最高法院考量他與被害女子達成和解並賠償120萬元，但未獲對方原諒，將陳男依強制性交罪判囚3年定讞。

29歲陳男與被害女子的前男友是同事，雙方因而認識，他因覬覦她的姿色，在去年1月2日晚間以LINE傳訊給她，「想找講話方便的地方」、「就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」等假稱要幫她抱不平，邀約她外出見面。

被害女子不疑有他開車前往赴約，2人在車上閒聊直到隔天凌晨3點多，再一同返回被害女子與他人分租的住處，她因體力不支累了想睡，但陳男突然靠近她求歡，她雖多次掙扎反抗，陳男卻仗著酒意，將她強壓在床上性侵，事後再以酒醉失態為由道歉。

陳男辯稱案發當晚，他對被害女子產生憐憫心痛之情，對她有勾肩、摟腰等行為，她都沒有推辭，他後來因酒後受氣氛影響，一時衝動而鑄下錯誤，並非事前蓄意計畫，惡性非重大，且因此事被停職，家庭婚姻破裂，求法官給予他緩刑以啟自新。

歷審都認定，陳男在案發日凌晨與被害女人聯繫，一再勸諭對方喝酒並曾邀約去汽車旅館，且不顧對方拒絕反抗加以性侵，他犯罪動機可議，且身為警察人員卻知法犯法，將他判刑3年，案經上訴，最高法院駁回確定，陳男除了丟了警察工作還須入獄服刑。

(中時 )