《男孩》張軒睿學會勇敢

2018年05月09日 12:08 中時 洪秀瑛

張軒睿將出新書。（取自臉書）

張軒睿。（《Bella儂儂》提供）

張軒睿。（《Bella儂儂》提供）

張軒睿。（《Bella儂儂》提供）

電視劇《我的男孩》將於本週五結局，在戲裡飾演安慶輝的男主角張軒睿，換上Dior Homme新裝接受《Bella儂儂》5月號訪問，雖然眉宇間依舊留有孩子氣，但談吐中帶有幾分沉穩。

沒有科班出生的老練氣息，張軒睿如同在戲劇中的角色自然，「目前飾演的角色都很貼近我，在《我的男孩》裡安慶輝是跟現實生活中最接近的，沒有太多壓力，非常純粹的心裡狀態，很像學生時代的自己」。他當初透過朋友介紹，誤打誤撞踏入戲劇表演領域，但也因為一切來得突然，讓鏡頭上的他總能表現出角色個性裡最單純的面向。

「演戲困難的是要去想像沒有經歷過的事，必許揣摩劇中那樣的狀態」，表演領域裡他沒有捷徑，用實戰經驗累積學習，這樣一步一腳印的方式，讓他逐漸形成現在對於鏡頭的熟悉，他說演戲讓他更能感受生活，正因最能觸動你我心門即是發生在日常的片刻，這些大小事的累積也成為張軒睿表演的養分。

其實他首次戲劇演出是在大陸，這樣的挑戰也造就他快速的成長，「成長過程都是痛苦的，當你越重視一件事的時候就會開始有壓力，但偏偏就是在不舒服的狀態下才會讓自己成長」。初次的拍攝過程也曾遭受嚴厲指責，在劇組休息的深夜裡，失眠輾轉的時間裡都是他反思的過程，這樣無形的壓力，讓他之後面對各項演出更加游刃有餘。

《我的男孩》殺青後，原本對於未來沒有太多想像的張軒睿，也像劇裡一樣畫起人生藍圖，「幸福就是單純與平凡，想像10年後，我能讓家人過最好的生活，可能也結婚有了小孩，在收工後能回家陪伴他們，那樣很生活上的小事都是我期待的幸福」。

他說，《我的男孩》裡的安慶輝讓他學會勇敢，學會對人生選擇的勇敢，也學會對於愛的勇敢，支撐他勇敢的最大來源是他藏在內心裡的正能量，「在低潮時很容易讓自己陷在死胡同，但我會慢慢往好處想，會利用運動或聽音樂來分散注意力」。滿檔的工作行程裡，絕不可能所有事都稱心如意，但學會面對即是最大的課題，也正在用自己的方式學著與其相處。

近日他計畫把懵懂至今的心路歷程集結成冊分享給大家，「人不會永遠是樂觀快樂的，我會想讓讀者知道低潮的時候不會只有你一個人，我想跟大家分享想，情緒低落時我會怎麼樣去面對」。其原因直白到讓人動心，他僅希望喜歡他的人能夠體會到他感同身受的心情，每次遇到低潮時都會知道，世界上正有著跟你一樣的人也正面對各種難題。

(中時 )