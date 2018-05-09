公務員加薪3％效應顯現 賴揆：50％私人企業跟進

2018年05月09日 11:18 工商 張語羚

行政院今年初起為公務員加薪3％，帶動私人企業加薪效果顯現，行政院長賴清德今（9）日說，根據主計總處調查，約有50％私人企業跟進加薪，非常感激他們的響應。

賴清德今出席「台灣中油智慧綠能加油站論壇暨啟動儀式」實說，公務員加薪3％國營事業也不會免除，因此一併加薪3％，整體加薪效應帶動約50％私人企業響應。

不過對於立法院今啟動軍人年改案審查，引發反年改團體集結抗爭，賴清德說，行政院規劃仍希望7月1日軍改能與公教年金改革同步上路，目前計畫沒有改變。

此外，賴清德也說，今參加中油智慧綠能活動特別勉勵中油同仁，因為國人非常注意空氣污染問題，所以政府在能源轉型時，除達到穩定供電、非核家園目標外，也會解決空氣污染問題。

賴清德強調，為解決空氣污染問題，其中佔30%以上的移動污染源，即交通、車輛產生的污染源，政府已有公開政策來執行，即2030年公務車全部改由電動，2035年機車、2040年汽車，台灣禁止販賣燃油的交通工具。

「以電代油」勢必衝擊中油未來的經營方向，賴清德指出，他肯定中油董事長戴謙及早因應公司轉型，希望中油在因應台灣能源轉型政策時，不僅避免受到嚴重衝擊，並在政府政策當中助一臂之力，讓政策更加成功，創造雙贏，不僅公司獲利，台灣能源轉型也可以成功，大大降低空氣污染對民眾的威脅。

(工商 )