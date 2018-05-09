女兒守電視當觀眾 亮哲：認錯爸爸

2018年05月09日 11:25 時報周刊 林彥君

亮哲日前上《飢餓遊戲》挑戰玩遊戲，他表示上了節目才知道錄影是真的要餓肚子，「我以為節目只有禁食不禁飲料，我請經紀人幫我買咖啡，本來很期待，結果還沒喝到就被禁止，瞬間從天堂掉到地獄。」他透露最痛苦的是看到工作人員的便當裡有雞腿跟雞排，看得到卻吃不到，只能狂吞口水。

他表示，這次挨餓讓他想到過去在拍寫真書時，為了控制身體的肌肉線條，連水都不能喝，食物只能用含的嘗味道，「當時真的很煎熬，以後都不敢亂出寫真集，改出親子書，親子書準備和女兒的照片容易多了，也不用餓肚子。」

談起女兒，他透露女兒在電視上看到他跟女星拍吻戲，還會生氣地問他：「為什麼爸爸要跟其他女生親親？以後不可以這樣喔！這樣媽媽會生氣，我也會生氣，以後如果你再這樣子，小心我就不要你了喔！」讓他聽了哭笑不得。

他的女孩會收看他演得戲，女兒也會比較電視上的爸爸，跟現實中的爸爸的不同「她們覺得電視上的爸爸比較帥，女兒還曾看電視時，整集都沒發現認錯人，一直指著另一位演員喊『爸爸出來了』。」

母親節將至，他送媽媽健康檢查及12堂保養課程當禮物，母親節當天也會四代同堂慶祝佳節，「家族的媽媽嬸嬸們會聚在一起，母親節聚會就像過年團圓飯的陣仗。」

(時報周刊)