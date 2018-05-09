向陸洩漏美特工情資 華裔前CIA探員恐面臨終生監禁

2018年05月09日 11:29 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，今年1月在紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）、遭美國聯邦政府逮捕的華裔中情局（CIA）前探員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯），日前被維吉尼亞州聯邦大陪審團起訴，罪名包括一項共謀罪名，指控他替他國蒐集、傳送國防情報，和兩項非法留存國防機密文件的罪名。

李姓前探員遭指控，涉嫌於2012年時向大陸政府繳交2本筆記本，內含眾多美國中情局在陸安插眼線的真實姓名和掩飾身份，有部份名單更是中情局極機密資訊。美國政府懷疑他長時間替大陸竊取美方機密，並造成約20名美籍特工在大陸死亡或入獄。

Hongkonger Jerry Chun Shing Lee, a former CIA agent, is charged with spying for China https://t.co/FRx91j6RXK pic.twitter.com/WresB0aHol — Hongkong Informer (@hongkonginforme) 2018年5月9日

現年53歲的李春興（Jerry Chun Shing Lee），出生於美國，畢業於夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University），先後取得國際商業學士與人力資源碩士學位。1982年進入美國陸軍服役。1994年被招攬進入中情局工作後，長期派駐香港，直到2007年離職。事情曝光被媒體發現，他曾在國際拍賣公司佳士得（Christie’s）擔任保安主管職務。

Former CIA Case Officer Charged With Conspiracy to Commit Espionage and Retention of National Defense Information https://t.co/KYTHzV0RE5 — Justice Department (@TheJusticeDept) 2018年5月8日

事實上他已被聯邦調查局（FBI）盯上好多年，2012年曾以高薪工作機會利誘他回美，在維吉尼亞州與他進行面談後，卻因為「罪證不足」，無法逮捕他而縱虎歸山。負責逮捕的人員表示，李姓探員交給大陸官方的兩本筆記本中，共有21頁資料；裡面詳細記載了大量駐陸特工的真實姓名、電話、掩飾身份、工作單位、任務名稱與內容等極機密的資訊。

由於涉及特工的姓名、駐點等極具敏感資料外洩，根據當地資深律師研判，若法庭確認李姓前探員有罪，他恐將面臨最高無期徒刑的判決。

(中時電子報)