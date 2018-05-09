向陸洩漏美特工情資 華裔前CIA探員恐面臨終生監禁

華裔前中情局探員於紐約遭逮捕，疑向大陸官方洩漏美國特工的機密資訊。（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，今年1月在紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）、遭美國聯邦政府逮捕的華裔中情局（CIA）前探員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯），日前被維吉尼亞州聯邦大陪審團起訴，罪名包括一項共謀罪名，指控他替他國蒐集、傳送國防情報，和兩項非法留存國防機密文件的罪名。

川普與伊朗撕破臉 這3間跨國企業恐受最大傷害
一黨獨霸60年 92歲馬哈地能讓馬來西亞「變天」嗎？

李姓前探員遭指控，涉嫌於2012年時向大陸政府繳交2本筆記本，內含眾多美國中情局在陸安插眼線的真實姓名和掩飾身份，有部份名單更是中情局極機密資訊。美國政府懷疑他長時間替大陸竊取美方機密，並造成約20名美籍特工在大陸死亡或入獄。

現年53歲的李春興（Jerry Chun Shing Lee），出生於美國，畢業於夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University），先後取得國際商業學士與人力資源碩士學位。1982年進入美國陸軍服役。1994年被招攬進入中情局工作後，長期派駐香港，直到2007年離職。事情曝光被媒體發現，他曾在國際拍賣公司佳士得（Christie’s）擔任保安主管職務。

事實上他已被聯邦調查局（FBI）盯上好多年，2012年曾以高薪工作機會利誘他回美，在維吉尼亞州與他進行面談後，卻因為「罪證不足」，無法逮捕他而縱虎歸山。負責逮捕的人員表示，李姓探員交給大陸官方的兩本筆記本中，共有21頁資料；裡面詳細記載了大量駐陸特工的真實姓名、電話、掩飾身份、工作單位、任務名稱與內容等極機密的資訊。

由於涉及特工的姓名、駐點等極具敏感資料外洩，根據當地資深律師研判，若法庭確認李姓前探員有罪，他恐將面臨最高無期徒刑的判決。

(中時電子報)

文章來源：Hongkonger Jerry Chun Shing Lee, a former CIA agent, is charged with spying for China

文章來源：US indicts ex-CIA officer suspected of spying for China

更多精彩新聞請見國際頻道！
金正恩二度密訪中國 寫信向習近… 局勢驟變！美才退出核協議 以色…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。