分手後千萬母湯做的10大孬事 第一名竟是它

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計，公布「分手後千萬母湯做的10大孬事」，「一哭二鬧三上吊威脅對方」是網友一致認為的大孬事第一名。翻攝DailyView網路溫度計

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DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計，公布「分手後千萬母湯做的10大孬事」，「一哭二鬧三上吊威脅對方」是網友一致認為的大孬事第一名。翻攝DailyView網路溫度計

談戀愛的情侶，想必都有一段甜蜜過程，但兩人選擇分開時，會理性面對面談開，還是一提分手就崩潰大哭、哀求對方別走呢？DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計，公布「分手後千萬母湯做的10大孬事」，「一哭二鬧三上吊威脅對方」是網友一致認為的大孬事第一名，「妄想分手後還能當好朋友」、「學會抽菸喝酒暴飲暴食」則分居第二、第三名。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》，從2017年4月30日到2018年4月29日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，整理出網友認為分手最孬的行為排行榜。

「分手後千萬母湯做的10大孬事」第一名至第三名為「一哭二鬧三上吊威脅對方」、「妄想分手後還能當好朋友」、「學會抽菸喝酒暴飲暴食」，第四名至第十名依序為「瘋狂傳簡訊打電話騷擾」、「想盡辦法報復前任」、「苦苦癡等和對方復合」、「半夜借酒裝瘋找上門來」、「想用下半身留住上半身」、「要回禮物還要求折現」、「狂偷看對方的社群網站」。

DailyView網路溫度計表示，這十大母湯孬事，看看自己是否也曾經做了不理智的行為；分手絕對是件痛苦的事，要學習優雅轉身，一哭二鬧只會讓人更討厭，搞得連朋友都當不成，以上這些分手後的孬事，通通別學。

(中時電子報)

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