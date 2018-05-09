歐盟漁業黃牌 歐盟代表：台展現執法才有可能解除

2018年05月09日 13:29 中時 陳建瑜

歐盟對我國遠洋漁業實施黃牌近兩年，今年三月歐盟漁業總署來台後，仍未解除，引發高度關注。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）今表示，漁業總署3月來後，要求台灣改善的清單已減少，今年9月他們將會再度來台，若見台灣政府展現法律執行面，「有可能」（maybe）解除。

歐洲經貿辦事處、外交部及經濟部今舉辦「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，同時正值歐洲經貿辦事處在台設立15周年。

對於歐盟對我遠洋漁業實施黃牌仍未解除，不如農委會之前預期。馬澤璉表示，歐盟漁業總署官員3月時來台兩周，與台灣漁業單位做相關討論，也去現場做實地稽核。她指出，歐盟官員2年前來台灣考察時，列出台灣尚須改善的清單項目「很長」，但這次離開時清單已經「縮短很多」。

馬澤璉強調，歐盟漁業總署官員今年9月會再來做實地調查，台灣不只是法規、硬體措施到位，而是要實地落實執行法律，就「有可能」（maybe）解除黃牌。

今年漁業總署人員3月來台之際，英國環境正義基金會副執行長史密特（Max Schmid）也來台訪問，當時他接受本報專訪時，就公布台灣遠洋漁業剝削漁工的情況，並呼籲我政府修法改善非法漁業，及提升漁工人權。

(中時 )