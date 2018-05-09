歐盟漁業黃牌 歐盟代表：台展現執法才有可能解除

友善列印
中時

歐盟對我國遠洋漁業實施黃牌近兩年，今年三月歐盟漁業總署來台後，仍未解除，引發高度關注。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）今表示，漁業總署3月來後，要求台灣改善的清單已減少，今年9月他們將會再度來台，若見台灣政府展現法律執行面，「有可能」（maybe）解除。

歐洲經貿辦事處、外交部及經濟部今舉辦「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，同時正值歐洲經貿辦事處在台設立15周年。

對於歐盟對我遠洋漁業實施黃牌仍未解除，不如農委會之前預期。馬澤璉表示，歐盟漁業總署官員3月時來台兩周，與台灣漁業單位做相關討論，也去現場做實地稽核。她指出，歐盟官員2年前來台灣考察時，列出台灣尚須改善的清單項目「很長」，但這次離開時清單已經「縮短很多」。

馬澤璉強調，歐盟漁業總署官員今年9月會再來做實地調查，台灣不只是法規、硬體措施到位，而是要實地落實執行法律，就「有可能」（maybe）解除黃牌。

今年漁業總署人員3月來台之際，英國環境正義基金會副執行長史密特（Max Schmid）也來台訪問，當時他接受本報專訪時，就公布台灣遠洋漁業剝削漁工的情況，並呼籲我政府修法改善非法漁業，及提升漁工人權。

(中時 )

公務員加薪3％效應顯現 賴揆：50… 林口電廠重金屬排放超標 新北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。