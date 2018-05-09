教育部「不主動」公布會議記錄 教授：拔管小組黑箱到底有多黑

台大師生4日在台大校園發起新五四運動，現場湧入數千名學生校友及聲援人士，由前校長李嗣涔帶領，集體走在椰林大道上，高喊大學自治、還我校長等口號。（本報系資料照/鄭任南攝）

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中時電子報

教育部長吳茂昆今赴立院出席教育委員會，被問及台大未來可能有1、2年沒有校長怎麼辦？不料他回答，「那不是教育部的問題」。台大校長遴選案爭議不斷，世新大學傳播學院院長游梓翔今也在臉書指出，教育部表態「不主動」公布拔管小組會議記錄，「這不是黑箱，什麼是黑箱？」質疑為何教部不敢公布管案相關資料？

他說，「拔管」小組還有5大疑點仍須靠會議記錄釐清：第一、學者專家僅3人，遠少於政府代表，請問這3人如何產生？名單是誰建議的？第二、吳茂昆「前組員」第一次會議做了什麼發言？他的發言與他被信任能完成「拔管」任務是否有關？

第三、第二次做成「拔管」結論的會議，剩下的兩位學者專家做了什麼發言？是否支持「拔管」結論？第四、最終小組結論如何產生？決議文字誰擬稿？是否是政府幕僚擬好的稿子？第五、會議記錄是否經過「美化」？

他指出，諮詢小組成員之一的世新大學賴鼎銘前校長曾對「拔管」喊冤，「僅諮詢卻被無限上綱，啞口！」當時即建議大家去看會議紀錄，才不會變成「獵巫」。

對此，游梓翔說，建議賴鼎銘校長應「主動」向教育部要求公布，否則就被他們搞到永久背負「巫」名了。而且此事新聞當事人眾說紛紜、前後不一，就媒體觀察「事實查核」的角度，打開黑箱也非常必要。

(中時電子報)

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