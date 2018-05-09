孫越感恩會時間、地點確定 現場拒弔唁花籃

2018年05月09日 11:39 中時 倪浩倫

投身公益近40年的孫越孫叔叔，於5月1日病逝、享嵩壽87歲，時隔8天，孫叔叔的感恩會也正式確定。董氏基金會今指，由6個團體主動籌辦的「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」，將於5月31日（世界無菸日）、下午2時於「新店美河堂」舉辦，歡迎外界前往弔念。

孫叔叔於本月1日病逝，引發外界不捨。包括基督教藝人之家、宇宙光全人關懷機構、救世傳播協會、好消息電視台、基督教救助協會、董氏基金會等6團體，將於5月31日舉辦 「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」，邀大家一起來感恩這位「大家的老朋友」。

孫越本名孫鉞，1930年生於瀋陽，1949年隨國民政府來台，後加入裝甲兵「水牛劇團」開始演藝生涯，全方面發展，還曾出任總統府無給職的國策顧問；他曾得過3座金馬獎，卻在事業高峰時投入公益，當中包括加入董氏基金會，積極宣導「人人有權拒吸二手菸」、並力促菸害防制法修法；也曾「饑餓三十」，將愛心物資送到非洲。

董氏基金會表示，孫叔叔還呼籲「捐血一袋，救人一命」，也協助「聯合勸募協會」、「器官捐贈協會」等器捐單位成立；持續探訪癌末愛滋病人；隨「基督教更生團契」定期至各地監獄探訪受刑人；孫叔叔一生從事從事各式各樣的公益工作，關注著社會上各階層的同胞，他的人生如同一場又一場斑斕綺麗的夢，在走完人生之前，他仍不停地築夢，讓整個世界變得美好一點，快樂一點。

「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」將在5月31日於「新店美河堂」（新北市新店區中央路157號6樓）舉辦；董氏基金會指出，請追隨孫叔叔公益的腳步、發揚愛地球的理念，不要送花到現場，若想要做些表示，請自行捐款給您關注的公益團體。

(中時 )