台企銀租賃爆詐貸 前總座不起訴 三嫌遭通緝

2018年05月09日 11:49 中時 陳志賢

台灣企業銀行國際租賃公司前總經理鄭德財、經理楊光玄、承辦人蕭鈞耀，被控4年前違法放貸4公司1.4億，但台北地檢署因鄭男與申貸人並無金流往來，沒有收回扣事證，且申貸人有多次詐貸前科，認定鄭男3人雖有疏失，但並無背信犯意，9日將鄭男3人不起訴，另對涉嫌詐貸、已潛逃出境的主嫌陸泰陽及林毅、林綠莉夫妻共3人發布通緝。

據了解，台企銀事後認定該起授信案確有疏失，並產生逾期放款，內部做出懲處，鄭德財已退休。

檢調調查，鄭德財被控於2013年7月至2014年5月間，明知親戚、連襟等人以宜蘭、台中等4家公司名義向台企銀租賃貸款，竟指示員工未實際查核、評估對方用以擔保的宜蘭砂石場機具等動產抵押價格，違法放貸1.4億，申貸人事後繳不出本息，案件才爆發。

去年8月4日，北檢指揮新北市調查處搜索租賃公司等9處，並以犯罪嫌疑人身分約談鄭德財、蕭鈞耀及證人共8人；據悉，鄭男應訊時否認不法，強調不知申貸人林毅是其遠親。

檢方調查後，發現鄭等人與申貸人之間並無金流往來，難以證明有收受回扣等不法情事，反而是申貸人陸泰陽曾有多次詐貸紀錄，本次又涉嫌詐貸1億元，犯後已潛逃出境，已對他發布通緝；至於涉嫌詐貸的另一對夫妻檔林毅、林綠莉，檢方也一併發布通緝。

(中時 )