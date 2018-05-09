台企銀租賃爆詐貸 前總座不起訴 三嫌遭通緝

友善列印
中時

台灣企業銀行國際租賃公司前總經理鄭德財、經理楊光玄、承辦人蕭鈞耀，被控4年前違法放貸4公司1.4億，但台北地檢署因鄭男與申貸人並無金流往來，沒有收回扣事證，且申貸人有多次詐貸前科，認定鄭男3人雖有疏失，但並無背信犯意，9日將鄭男3人不起訴，另對涉嫌詐貸、已潛逃出境的主嫌陸泰陽及林毅、林綠莉夫妻共3人發布通緝。

據了解，台企銀事後認定該起授信案確有疏失，並產生逾期放款，內部做出懲處，鄭德財已退休。

檢調調查，鄭德財被控於2013年7月至2014年5月間，明知親戚、連襟等人以宜蘭、台中等4家公司名義向台企銀租賃貸款，竟指示員工未實際查核、評估對方用以擔保的宜蘭砂石場機具等動產抵押價格，違法放貸1.4億，申貸人事後繳不出本息，案件才爆發。

去年8月4日，北檢指揮新北市調查處搜索租賃公司等9處，並以犯罪嫌疑人身分約談鄭德財、蕭鈞耀及證人共8人；據悉，鄭男應訊時否認不法，強調不知申貸人林毅是其遠親。

檢方調查後，發現鄭等人與申貸人之間並無金流往來，難以證明有收受回扣等不法情事，反而是申貸人陸泰陽曾有多次詐貸紀錄，本次又涉嫌詐貸1億元，犯後已潛逃出境，已對他發布通緝；至於涉嫌詐貸的另一對夫妻檔林毅、林綠莉，檢方也一併發布通緝。

(中時 )

士兵遭噴飛營釘射傷 陸軍司令部… 國民法官好不好？民調結果出人意…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。