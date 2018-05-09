日中韓合作促北韓無核化 並將加速3國經貿談判

2018年05月09日 11:53 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三與大陸國務院總理李克強、南韓總統文在寅9日上午在東京迎賓館，舉行時隔2年半的日中韓高峰會談。3方針對力促北韓履行聯合國安理會決議，採取具體行動實現無核化目標，以及加速日中韓自由貿易協定(FTA)談判等議題達成共識。

日中韓峰會9日上午結束後，3位領袖一同在東京的迎賓館舉行聯合記者會，並發表共同宣言。朝鮮半島局勢是這次3方會談的主要議題。

安倍在記者會上除了肯定南北韓高峰會談後發表的《板門店宣言》外，還強調，「北韓應遵守聯合國安理會的決議，以完全、可驗證且不可逆的方法，廢棄所有大量毁滅性武器及所有彈道飛彈計畫。」、「日中韓必須與國際社會合作，強烈要求北韓採取具體行動。」

文在寅提及南北韓高峰會談時表示，「奠定了朝鮮半島的完全無核化以及永久、和平穩定的基礎。在朝鮮半島與東亞邁向和平的道路上，日中兩國的支持與合作肯定是必要的。盼透過3方峰會，能再度團結一心，分享智慧」。

李克強則強調定期舉辦3方會談的重要性，他表示，「中日韓3國合作乃符合3方的共同利益，可擴大國際競爭力，領導人應化解分岐，維持3方會議的定期舉行。」「盼透過3國間的合作，共同維持區域的和平與穩定，進一步發展3國的合作，對世界的和平和繁榮做出貢獻。」李克強承諾作為下1屆舉辦國，定將如期舉行。

在經濟議題方面，3人一致同意，將加速日中韓自由貿易協定(FTA)的談判，並推動東亞區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的談判。安倍強調，「日中韓訴求自由貿易開放市場的重要性，有必要提出符合21世紀高標準的規則。」

安倍還在日中韓峰會上呼籲兩國協助日本早日解決綁架問題。

這次是中國總理時隔8年、南韓總統時隔7年訪問日本，李克強和文在寅則都是就任後首度訪日。 安倍9日將分別與李克強和文在寅舉行會談。李克強預定10日上午拜會日皇及參眾兩院議長，10晚間赴北海道與安倍一同出席兩國知事省長會議。

(中時 )