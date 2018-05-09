張震牽「暮光女」走坎城紅毯 公開評審評分標準

張震帥氣現身坎城。（澤東提供）

友善列印
中時
張震帥氣現身坎城。（澤東提供）
張震時隔3年才再踏坎城。（澤東提供）
克莉絲汀史都華（左起）、張震、艾娃瑪莉杜韋奈、丹尼維勒納夫、及凱特布蘭琪、侯貝葛地基揚等評審踏上坎城紅毯。（澤東提供）
張震（左2起）、克莉絲汀史都華、艾娃瑪莉杜韋奈、丹尼維勒納夫、凱特布蘭琪、侯貝葛地基揚、卡嘉寧、安德烈薩金塞夫、蕾雅瑟杜等評審踏上坎城紅毯。（澤東提供）

第71屆坎城影展台灣時間今天凌晨開幕，張震作為本屆主競賽單元唯一一位亞洲評審，在開幕式紅毯上備受矚目。他身穿Givenchy黑色西服套裝，配戴Cartier的獵豹頭戒指與浮動式陀飛輪腕表，手牽「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），並與評審主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等評審一同亮相，一群人是被盛贊「坎城最型評審團」。

在主競賽評審團記者會上，他談到評判金棕櫚電影的標準：「好的電影就是能讓觀眾感動，感動之餘又要富有創造性。」被問及對幾部亞洲競賽片的看法，張震說：「很高興有4部亞洲電影入圍，作為評審，對於不同文化的電影不能區別對待，要保有平常心。」他也幽默剖析自己在評審團中的作用：「大家可能對於亞洲文化不大瞭解，認為亞洲電影大多關於家庭、個人感情、會比較壓抑。所以大家有不懂的地方，都可以來和我交流。」

張震可算是首位擔任坎城影展主競賽單元評審的華語男演員，他曾有9部影片先後入圍坎城，距離上一次隨《刺客聶隱娘》，已隔3年才再踏坎城。從演員到評審，張震認為是個學習的過程：「希望能夠從各位電影同仁身上學習到不同的知識。」

(中時 )

女兒守電視當觀眾 亮哲：認錯… 高國華「兩岸一定統一」 宣布選2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。