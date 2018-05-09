WHA台灣未受邀請 歐盟代表：台灣不該被排除在外

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世界衛生大會（WHA）即將在5月21日開幕，我國至今尚未收到邀請函。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）今強調，歐盟成員國始終支持台灣有意義的參與國際活動，也認為台灣不應該被排除在全球網絡之外。歐洲議會議員齊妮娜（Neena Gill）也強調，台灣應該要能夠參與WHA。

歐洲經貿辦事處、外交部及經濟部今舉辦「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，同時正值歐洲經貿辦事處在台設立15周年。

對於台灣今年參與WHA一事，歐洲議會及歐盟28個成員國透過歐盟對外事務部日前聲明，表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA），以及支持務實解決台灣的國際參與。

歐洲議會議員齊妮娜今出席上述活動時表示，歐洲議會過去幾年一直非常支持台灣，她個人認為台灣應該要能夠參與WHA，的確現在中國大陸有很多壓力想要孤立台灣，但在公衛議題上應該讓所有人都能夠有管道與能力都能討論這項議題。

齊妮娜強調，現在世界是環環相連的，不太可能把一個區域孤立出來，應該讓所有人都能獲得同樣資訊，獲得同樣的檢查制度，若今有公衛事件爆發，此區域沒有辦法獲得獲得相同資訊，最後也會波及中國大陸與世界其他地區，她相信在世界安全與公衛議題進行如此孤立事完全沒有道理。

馬澤璉強調，歐盟一直採取支持態度，歐盟成員國一直都很支持台灣有意義的參與國際活動，歐盟總部也透過議會與其他機構來支持；台灣有相關專業技術有意義參與國際活動，從全球網絡來說台灣不應該被排除在外。

(中時 )

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