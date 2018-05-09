舒壓創作新選擇 紙藝拼貼

2018年05月09日 12:24 時報周刊 吳佩汾

第二步便是找到自己喜歡的素材，細心的用剪刀剪下，也可以將生活看到喜歡的紙材當作創作的素材。

最後將素材貼上透過形染版染好的物品，可以用吹風機加速膠乾的速度，最後再上膜就能完成作品。

展出區域：林伶秋老師特展區：典藏美好

展出區域：《舊木料：舊情．復燃》

展出區域：《馬賽克禪繞風：磚花傳情》

展出區域：《戶外野趣：悠享趣》

展出區域：《居家生活區：幸福時光》

源自於歐洲的百年工藝，透過奇創意讓生活充滿驚喜

現在大家越來越喜歡自己佈置居家空間，而透過紙藝拼貼可以將相同的東西，經由紙藝拼貼的技術，變化成屬於你獨一無二的創作風格，自己完成一件作品時的紓壓感與成就感，也能夠讓心情更放鬆。

拼貼的魅力與迷人之處？ 源自於歐洲的拼貼藝術，創作的來源與靈感都是源自於生活中的點點滴滴，透過手作來完成每一件作品，妝點生活中的任何物品，讓生活中處處都能充滿手作的溫度。

法國的國民美勞 紙藝拼貼 (Decoupage)是目前歐洲相當風行的手工藝，在法文裡是「剪紙與裝飾」的意思。以「剪紙」為基礎，利用拼貼或排列圖案的方式，把平凡無奇的小家飾，經過上色技法處理後，變成一件件有著濃厚藝術氣息的物品。

中華瑪米拼貼工業協會理事長 林伶秋表示，拼貼藝術的魅力在於人人都可以做，只需要一把剪刀、一把刷子，無需任何基礎，就可以輕鬆上手。

感受手作的溫度

紙藝拼貼之所以迷人，在於創作者透過拼貼的技術將一個東西從無到有的變化，創作成獨一無二的作品，更能讓人從過程中體會到手作的溫度與感情。

如何完成一件作品？

拼貼的創作過程沒有妳我想像中的困難，透過林伶秋老師的巧手來為大家示範如何完成拼貼的作品。

拼貼的第一步就是選擇自己想上色的物品透過形染版，搭配喜歡的顏色將物品染上自己喜愛的顏色。

第二步便是找到自己喜歡的素材，細心的用剪刀剪下，也可以將生活看到喜歡的紙材當作創作的素材。

最後將素材貼上透過形染版染好的物品，可以用吹風機加速膠乾的速度，最後再上膜就能完成作品。

透過學習讓生活的小事物變得更美好

小至家飾品，大至裝置藝術，每件作品都是從簡單的創意設計開始，只要有一把剪刀與紙張，剪下想要呈現的主題再透過拼貼技巧重新賦予作品新生命，隨時都可拼貼出自己的夢想世界，透過加入協會一同學習和老師們一起享受手作拼貼。

透過展覽將拼貼創作呈現給大家 這次中華瑪米紙藝拼貼工藝協會，特別邀請了亞洲各國20位手作老師，結合義大利、泰國、日本、馬來西亞、印尼、新加坡、汶萊及上海等地區，一同在舉辦台灣首次的國際紙藝拼貼展覽，這次展覽的作品包含大至衣櫃、桌椅等，小至面紙盒，托盤等，都是你我生活垂手可得的物件，邀請大家一同在展覽期間了解這可以讓生活變得更美好的創作方式。

此次展覽共分為六大展區，包含《居家生活區:幸福時光》、《居家中國風:古韻新調》、《戶外野趣:悠享趣》、《舊木料:舊情．復燃》、《馬賽克禪繞風:磚花傳情》、《林伶秋老師特展區:典藏美好》以及《第二屆國際紙藝拼貼展》，愛女生特別直擊中華瑪米紙藝拼貼工藝協會，帶大家搶先看各位老師精心創作的紙藝拼貼作品。

展覽資訊

典藏美好 2018 第二屆國際紙藝拼貼展

展期：2018年5月15日至5月29日

時間：11:00-21:30

地點：新光三越百貨公司（台北南西店一館） 台北市中山區南京西路12號9樓

此次展覽作品義賣收入將捐給「知風草文教服務協會」幫助柬埔寨偏鄉孩童就學，成就愛無國界的美事！

(時報周刊)