開毒趴男客「中邪」 酒店妹餵符水「驅魔」

示意圖與本新聞無關。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

高雄張姓酒店女子2014年，被男客A男帶出場，到摩鐵進行性交易，張與A男吸食毒品助興，激戰完A男還嫌不夠嗨，繼續喝毒咖啡，不料男子吸完毒出現「中邪」症狀，躺在地上痛苦打滾，不斷揮舞四肢，張女見狀，未立即叫救護車，反而餵食符水，導致男客延誤送醫不治。張女遭到判刑。

判決書指出，3年多前張女在高雄某間現已歇業的酒店上班，透過黃姓幹部介紹，認識男客A男，雙方到市區某間汽車旅館交易，A男取出三包K他命及毒咖啡，飲用完與張女滾床單。

性交易結束後，A男覺得「不夠high」，要張女繼續泡咖啡給他喝，前前後後喝了4 杯多，不久後開始歇斯底里，把張女當成「前女友」，胡言亂語，又在房間內四處打滾。

張女擔心吸毒事跡敗露，找來黃姓幹部壓制A男，3小時後，張見男客沒有好轉，認為A男「中邪」，於是拿平安符點火燃燒，和著礦泉水「嘴對嘴」讓A男喝下，但A男喝下符水後，心跳越來越微弱，張女才趕緊將他送醫急救，男子最終仍因延誤就醫身亡。

高雄地院審理時，張女辯稱A男因女友要與別人結婚心情不佳，誤以為男子毒品發作只是「發洩情緒」，不知喝毒咖啡會出人命，但法官不採信張女說詞，依過失致死罪判其1年8月徒刑，另依施用二級毒品罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

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(中時電子報)

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