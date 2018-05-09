援交妹詐水電工：你和別人不一樣

超商店員（右）發現詐騙勇於舉報，成功幫陳男保住3000元血汗錢。（張妍溱翻攝）

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台中市20歲陳姓水電工情竇初開，去年初認識一名自稱「筱蜜」的援交妹，兩人相談甚歡且「筱蜜」主動示好，以「邀約看電影」為由先騙說必須先通過手遊關卡才能進行第一次約會，陳男依照指示至超商購買遊戲點數，敏銳的店員起疑暗中報警攔阻，粉碎一場「詐騙春夢」成功幫陳男保住3000元血汗錢。

「你和別人不一樣！」警方指出，「筱蜜」以正妹照片加上不斷的甜言蜜語，讓純情陳男誤以為遇到真愛，加上2人都有玩手遊，話題一拍即合，「筱蜜」強調要先把手遊破關才能「專心愛你」遂而讓陳男一股衝動為「筱蜜」購買高額遊戲點數。

店員見陳男一次花3000元購買高額遊戲點數，詢問他用途卻支吾其詞，驚覺有異暗中報案，並以「腹瀉肚子痛」為由等警察到場處理。「筱蜜」在電話另一頭等不到陳男匯遊戲點數，即刻封鎖，經警方告知詐團的詐騙手法，店員並將3000元原封不動歸還，陳男才如夢初醒，向機警店員致謝。

購買「遊戲點數」為詐團手法之一，警方提醒，戀愛詐騙話術百種，例如家境貧困、援交還債、繳保證金等，民眾一定要提高警覺。另台中市警方祭出超商業者舉報車手及詐團破案給予3000到10000獎勵金，鼓勵超商店員跟警方站在同一陣線打擊犯罪。

(中時 )

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