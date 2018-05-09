昔日撇小三罪名 女星無預警PO文認當第三者

張檬無預警招認昔日曾當小三。(圖/張檬微博)

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中時電子報

大陸女星張檬，演出《古劍奇譚》、《少年四大名捕》等多部知名電視劇走紅，演藝事業正值巔峰，卻介入「明玉格格」劉雨欣婚姻，被冠上小三罵名，當年喊冤自己並非第三者的她，凌晨卻在微博無預警認了自己就是小三，立刻引起議論。

張檬微博全文。(圖/張檬微博)

張檬多年前參加戀愛實境秀，過程中不斷與男星放閃，此舉讓她的富二代男友不滿，在微博曬出親吻照宣示主權，卻扯出男友早和女星劉雨欣結婚6年並育有一子，當時張檬澄清「協議已簽，雙方同意離婚」，撇開小三罪名，未料事隔多年張檬卻PO文認錯，表示「愛本無錯，錯在無知與無畏，錯就是錯，我會承認和面對」，她表示事件爆發時，因為心生畏懼便跑去躲起來，導致每天都在痛苦和自責中，甚至跑去整容挽回自信，原以為事過境遷將被世人遺忘，未料卻因「整容」話題陳年往事再被掀起，對此她除了懇求媒體低調處理此議題，也呼籲粉絲停止不當的評論和發言，希望別再有無辜的人受到傷害。

對於當年被指是小三，在微博PO白眼照又秒刪一事，她解釋由於當時不知所措，便默許執行經紀人策劃上傳，至於被劉雨欣工作室指出冒名炒作，她反駁「這是我這輩子都想不出的招數」，最後則表示為昔日帶來的傷害，向劉雨欣公開道歉，也藉著這篇懺悔文表示總算能面對自己，不用一直再逃避閃躲。

(中時電子報)

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