台科大設計系畢展 打造寵物餵藥神器

2018年05月09日 12:18 旺報 李侑珊

台科大蕭雅芩設計出讓手機輕輕掃描一下，就能跳出糕點禮盒隱藏的AR情書。（台科大提供）

讓寵物不再怕吃藥的食物氣味碗、手機輕輕掃描一下，就能跳出糕點禮盒隱藏的AR情書。台科大設計系今(9)日舉辦畢業展，展出70件設計作品，種類包羅萬象，極富創意與實用性。

台科大校長廖慶榮表示，台科大設計系同學的畢業作品必須能夠實際操作，成熟度越來越高，除了外觀設計，也要懂得機構、電路、組裝等技術，培養跨領域合作能力，打造具有商品化潛力的作品。

寵物抗拒吃藥怎麼辦？餵藥一直是讓飼主頭疼的大問題，總是將藥物混入食物餵食又容易造成寵物肥胖。游蕎綺和李雅莉共同設計「逗狗狗(DOGOGO)」系列產品，利用狗嗅覺比味覺靈敏的特點，打造具有食物香氣的「氣味碗」與球狀「投藥器」，阻絕藥味、吸引寵物興趣，降低吃藥時的排斥行為，幫助飼主順利餵食藥物，目前也已經申請專利。

游蕎綺有一隻陪伴她六年的臘腸犬，經常生病需要服藥，因此完全理解飼主的困難。游蕎綺表示，大部分的狗聞到什麼味道，就會以為自己在吃什麼食物，於是想到可以將香料混進食用級矽膠中，調合成毛小孩最喜歡的起士、雞肉、地瓜香味，讓碗和投藥器表面散發食物味道，增加毛小孩食用意願。

除此之外，兩人改良傳統投藥器的形狀，製成狗狗喜歡的球型，當毛小孩將球咬住，飼主可從球的後方按壓，將藏在裡面的藥推進嘴裡，增加投藥成功率，也把餵藥與遊戲結合，變成一種玩樂與陪伴。

顛覆收送禮方式！在點心禮盒中創造只有收件者看得到的AR動畫影片。蕭雅芩發揮創意，與台科大電機系同學合作，應用AR與影像辨識技術，提供客製化的糕點訊息服務。送禮者可以留言或提供影片，收到禮物的人，只要拿手機掃描點心，手機螢幕就會出現送禮者想說的話，有效傳遞送禮人的心意，創造獨特、美好的收送禮經驗。

在畢業前夕，蕭雅芩延續這個構想，以中秋節為題材，設計一款AR月餅禮盒，在月餅上設計四種不同的中秋故事，只要用手機掃描月餅，就會出現玉兔搗藥、嫦娥奔月、月圓人圓、吳剛伐木的AR動畫。翻新傳統中式糕點，期望賦予中式點心新意。

現代人生活壓力大且長時間使用滑鼠，緊繃的生活型態容易造成肌肉痠痛。劉家勳、王暉閎針對媽媽手及滑鼠手，設計有震動按摩及電療功能的智慧手部舒緩護具「Handicare」，透過導電金屬偵測肌肉狀況，搭配手機APP控制電子模組震動或是電療，達到局部舒緩；周辰、曾韻如則設計可攜式智能熱敷墊「Healax」，不僅可以自由凹折貼合各部位，也能通過APP查詢不同疼痛部位適合的熱敷穴位，輕鬆舒緩身體疼痛。

專為年長者們打造的玩具「老玩童」！楊雅茹、蔡雨臻為了讓老人家也能享受遊戲的樂趣，共同設計了三款玩具，分別是可以訓練手指靈活度的書法遊戲「字無百日功」、考驗記憶力的「耕者有棋田」、增強手臂肌肉的「金銀聚滿盆」。讓年長者在玩樂的同時，也能訓練手眼協調並強化記憶力。

台科大設計系畢業展也有許多學生自製的動畫及微電影短片，其中紀錄片「比光還亮」由吳美融耗時半年拍攝身心障礙者們的日常生活，以及參加走秀公益展演的過程，期待觀影者看完影片後，能對身心障礙朋友有更多同理心，也多付出一些關心。

吳美融表示，看著身心障礙朋友們從抗拒被人注目，到最後願意參加公益走秀展演，綻放自信的笑容，讓她相當感動。其實歧視跟偏見都源自不了解，希望透過紀錄片拍攝，讓大眾了解他們只是行動不方便，但精神、思想跟每個人是相同的。

另一部由黃逸軒、陳庭儀製作的動畫短片「洄」，故事描述魚在求學時，只盲目學習學校教的知識，如彈跳。直到出社會來到市場上魚攤販，才發現原來越會彈跳只是代表自己越新鮮，也就越容易被人類買走，更快被人類宰殺。用略為驚悚的故事安排傳達思考的重要性。

台科大設計系畢展校內展期從即日起至5月13日止，5月26日至5月29日則移至華山藝文中心展出。

(旺報 )