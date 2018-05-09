《全台最速報》過馬路有驚喜！屏東小綠人剛脫單就生子

過馬路有驚喜！屏東小綠人剛脫單就生子

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中時電子報
綜合報導

◎過馬路有驚喜！屏東小綠人剛脫單就生子

屏東小綠人號誌話題不斷，今年西洋情人節不只脫單求婚成功，還火速當了爸！趁母親節前夕，屏東縣警局進一步推出懷孕版小綠人，變成一家三口，屏東縣長潘孟安照禮俗發送油飯及紅蛋祝賀小綠人喜獲麟兒。

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◎彰化要有百貨公司了！彰第二停車場BOT複合商圈

彰化要有百貨公司了！彰化縣政府和彰化市公所9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富共同簽署，預計招商投資12億，2年內完成地下2樓、地上6樓多元性複合百貨商場。

(中時電子報)

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