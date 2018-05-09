《全台最速報》過馬路有驚喜！屏東小綠人剛脫單就生子

2018年05月09日 12:08 中時電子報 綜合報導

◎過馬路有驚喜！屏東小綠人剛脫單就生子

屏東小綠人號誌話題不斷，今年西洋情人節不只脫單求婚成功，還火速當了爸！趁母親節前夕，屏東縣警局進一步推出懷孕版小綠人，變成一家三口，屏東縣長潘孟安照禮俗發送油飯及紅蛋祝賀小綠人喜獲麟兒。

◎擔心警力分散？中常會 蔡總統不來了！

蔡英文總統今原本出席民進黨中常會，早上黨部臨時通知，改由黨團總召柯建銘代班，總統以另有行程確定不出席；據了解，今立院審軍改，「八百壯士」等團體再度包圍立院，擔心警力調度吃緊。

◎票價打７折 貓纜.日空中纜車互享優惠

台北市貓纜車與日本三重縣御在所空中纜車簽訂協定，正式締結為友好纜車。即日起，民眾可在貓纜沿線車站取得御在所纜車宣傳摺頁，持摺頁到日本搭乘可享7折優惠，御在所纜車也會擺放貓覽摺頁，日本民眾來台遊玩出示摺頁，也可享貓纜單趟50元票價優惠。

◎彰化要有百貨公司了！彰第二停車場BOT複合商圈

彰化要有百貨公司了！彰化縣政府和彰化市公所9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富共同簽署，預計招商投資12億，2年內完成地下2樓、地上6樓多元性複合百貨商場。

(中時電子報)