假觀光真賣淫 泰女見警下跪嬌嗔「放過倫家啦！」

2018年05月09日 12:36 中時 張穎齊

假觀光真賣淫！來自泰國的2名女子S女(27歲)、M女(25歲)身材火辣、面容姣好，以來台觀光的名義，藏身在基隆市中正區信一路某出租套房內，從事性交易。卻在昨(8)日下午2時許，警方獲報上門逮人，驚見泰女與嫖客正準備「辦事」，而泰女見狀後竟使出苦肉計，當場下跪求說「放過倫家啦！」最後2女2嫖客等4人仍遭送辦。

本月初來台從事賣淫的泰籍女子M女，年僅25歲身形與面容俱佳，深受不少尋芳客喜愛。（張穎齊翻攝）

今年4月中旬來台從事賣淫的泰籍女子S女，年僅27歲，因身材嬌小，以日本櫻花妹的名義攬客。（張穎齊翻攝）

經調查，S女與M女分別在今年4月中旬與5月初來台，由於S女擁有「小隻馬」的身形，透過通訊軟體LINE的平台，以日本櫻花妹的名義招攬尋芳客；而M女也因擁有C罩杯及俏麗短髮，深受嫖客喜愛。泰女每次以3500元收費，其中2000元供「雞頭」抽走，每日接客數從早到晚都不間斷。

泰籍女子來台賣淫，藏身在基隆市中正區某間高級租屋套房，昨（8）日遭警方上門逮捕。（張穎齊翻攝）

警方在賣淫的泰籍女子租屋處查扣到的現金5萬多元。（張穎齊翻攝）

基隆市二分局偵查隊及信六派出所獲報後，於昨(8)日下午2時許，在2名泰女的租屋處埋伏，見有尋芳客上門後，等待時機成熟，持搜索票進入屋內當場逮人，不過2男2女卻並未正在進行性交易，而警方仍在場查獲到現金5萬餘元，還有2個使用過、44個沒使用過的保險套，以及潤滑劑等。

警方在賣淫的泰籍女子租屋處查扣到的保險套、潤滑劑。（張穎齊翻攝）

「對不起，放過倫家啦！」M女見來台不久就被逮捕，竟使用苦肉計當場下跪，抓著警員的手求情，並表示自己家境困難才會出此下策，希望警方「法外開恩」，令在場員警都只能嘆氣搖頭，仍然依違反社會秩序維護法送辦。

2名嫖客到案後則表示，是利用通訊軟體得知訊息，並經過皮條客的聯絡後到該間套房，但還沒有和泰女發生關係，就被警方逮個正著。

2名泰女到案後則辯稱，因為家境困難，得知有此賺錢管道，所以透過觀光名義來台，並配合台灣的王姓男子（42歲）長期租借出租套房，由王男負責散播性交易訊息並聯絡客人前往消費，雙方已講好價錢為五五分帳，沒想到這次會被警方查獲。

經訊後，警方將媒介色情交易的王男依違反刑法妨害風化罪函送基隆地檢署偵辦，2名泰女及2名嫖客依違反社會秩序維護法裁處。

(中時 )