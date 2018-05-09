拒馬圍成鐵幕國家？藍委怒斥警政署：搞什麼東西

2018年05月09日 13:12 中時 周毓翔

立法院正在初審軍人年改，面對反年改團體號召抗議，警政署在立院周邊大範圍架設多重拒馬。國民黨立委許毓仁今在司法委員會質詢警政署長陳家欽，拒馬架在立院周圍就算了，連附近醫院、公園、車站都架設，讓民眾走路、返家、看病都不方便，還有老人被拒馬蛇籠割傷，民眾都以為來到鐵幕國家，「搞什麼東西啊！」

許毓仁質疑，陳抗人士要到立法院抗議所以在立法院周邊架設拒馬還能理解，但這次連公園、醫院都圍起來，讓民眾感到不便，到底架設警戒措施的準則是什麼？內政部長葉俊榮表示，這都是因應陳抗者的特性，如果陳抗者理性、負責，就不需要如此部署，但如果有流竄甚至破壞等攻擊行為則需要如此因應。

許毓仁接著説，如果流竄就要封鎖，台北各巷弄都要封起來嗎？且現在已經傳出有老人不小心被拒馬蛇籠弄受傷。陳家欽則反嗆，「有人受傷要怪警察嗎？要怪這些陳抗的啊！」許毓仁也怒回，「誰說要怪警察，是在講你們做這些事情的處理原則！」

陳家欽表示，請尊重警力部署跟專業判斷，造成市民不便他也感到抱歉，但要尊重警力部署，「否則發生危安，誰負責任？」強調，這些都是根據陳抗強度來做重點部署，也是不得已的，為了公共利益必須這樣做。「只要陳抗沒有暴力超過的行為，我們也絕對會收起這些部署。」

陳家欽解釋，之所以這次連公園醫院都要部署拒馬，是因為之前4月25日的陳抗者已經脫序，不僅毆打記者、攻擊執法人員，甚至流竄到兒童醫院，騷擾到病患跟市民，已經是暴力攻擊，且有蓄意性、計劃要入侵立法院影響議事進行。

陳家欽說，因此在部署上不希望跟陳亢人力有衝突，才會有阻絕器材架設來避免衝突流血事件；此外，上次陳抗人士也有準備器具來破壞拒馬、鋼索，還攀越攻擊執勤員警，「非理性超過社會所能容忍，我們當然執法上一定要嚴懲暴力來追究」，他直言，今天的部屬就是跟425陳抗有關聯而連續過來的，網路上陳抗者也在號召動員攻擊，為了公眾利益才有這樣的部署。

(中時 )