拒馬圍成鐵幕國家？藍委怒斥警政署：搞什麼東西

為因應反年改衝突，警政署擴大戒備範圍。(周毓翔翻攝)

友善列印
中時

立法院正在初審軍人年改，面對反年改團體號召抗議，警政署在立院周邊大範圍架設多重拒馬。國民黨立委許毓仁今在司法委員會質詢警政署長陳家欽，拒馬架在立院周圍就算了，連附近醫院、公園、車站都架設，讓民眾走路、返家、看病都不方便，還有老人被拒馬蛇籠割傷，民眾都以為來到鐵幕國家，「搞什麼東西啊！」

許毓仁質疑，陳抗人士要到立法院抗議所以在立法院周邊架設拒馬還能理解，但這次連公園、醫院都圍起來，讓民眾感到不便，到底架設警戒措施的準則是什麼？內政部長葉俊榮表示，這都是因應陳抗者的特性，如果陳抗者理性、負責，就不需要如此部署，但如果有流竄甚至破壞等攻擊行為則需要如此因應。

許毓仁接著説，如果流竄就要封鎖，台北各巷弄都要封起來嗎？且現在已經傳出有老人不小心被拒馬蛇籠弄受傷。陳家欽則反嗆，「有人受傷要怪警察嗎？要怪這些陳抗的啊！」許毓仁也怒回，「誰說要怪警察，是在講你們做這些事情的處理原則！」

陳家欽表示，請尊重警力部署跟專業判斷，造成市民不便他也感到抱歉，但要尊重警力部署，「否則發生危安，誰負責任？」強調，這些都是根據陳抗強度來做重點部署，也是不得已的，為了公共利益必須這樣做。「只要陳抗沒有暴力超過的行為，我們也絕對會收起這些部署。」

陳家欽解釋，之所以這次連公園醫院都要部署拒馬，是因為之前4月25日的陳抗者已經脫序，不僅毆打記者、攻擊執法人員，甚至流竄到兒童醫院，騷擾到病患跟市民，已經是暴力攻擊，且有蓄意性、計劃要入侵立法院影響議事進行。

陳家欽說，因此在部署上不希望跟陳亢人力有衝突，才會有阻絕器材架設來避免衝突流血事件；此外，上次陳抗人士也有準備器具來破壞拒馬、鋼索，還攀越攻擊執勤員警，「非理性超過社會所能容忍，我們當然執法上一定要嚴懲暴力來追究」，他直言，今天的部屬就是跟425陳抗有關聯而連續過來的，網路上陳抗者也在號召動員攻擊，為了公眾利益才有這樣的部署。

(中時 )

WHA未邀台灣 AIT表態：對中國大… 預告核廢料放直轄市又撤回 侯友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。