「中進中出」旅遊模式奏效 台中3年開拓14處新航點

2018年05月09日 12:36 中時 陳世宗

「台中走出去、世界就進來！」中市積極推動「中進中出」國際入境旅遊模式；104年至107年成功開拓14處新航點，除韓國首爾、越南河內等航點，107年新增東京、柬埔寨等航班；台中國際機場總旅客數從103年至106年躍升至239萬4648人次，成長20萬人次。

觀光旅遊局長陳盛山說，「中進中出」國際入境旅遊模式下，市府海空併進與國際接軌，目前共簽署13個觀光備忘錄及協定、10個主題式合作、4個區域聯盟、4個國際友好城市；包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國等地，透過國際觀光區域對接，增加互訪及旅運需求。

陳盛山指出，市府進一步爭取國際入境人流，包括透過航線育成模式、發展廉價航空營運中心、開闢3至5小時亞洲一日生活圈航線、規畫一程多站等方式，由不定期包機發展為定期包機航線，配合台中機場 2035 年整體規畫，爭取宵禁時間鬆綁，建置民航機維修及航太發展區等。

台中國際機場目前定位成「窄體機暨廉價航空營運維運中心」，迄今共有香港快運、越捷航空、台灣虎航、泰越捷、德威航空5家廉價航空公司開闢航線。104年至107年4月底止成功開拓14處新航點，兩岸航線除揭陽、成都、瀋陽、常州、武漢、無錫等航點。

國際航線部分，除首爾、大阪、長崎、大分、名古屋、曼谷等航點，107年預計新增東京、金邊等航點；每周飛往國際航班計有定期89班次、不定期8班次，合計97班次。台中國際機場總旅客數從103年218萬6971人次上升至106年239萬4648人次，成長超過20萬人次。

台中花博是今年與明年全台拚國際觀光最有吸引力的賣點，要全力透過花博的各種機會展現台中的好！陳盛山強調，讓遊客也能走訪綠川、柳川甚至前往高美濕地、谷關等，享受美食與風景，盼吸引更多國際旅客到台中旅遊。

(中時 )