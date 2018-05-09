IG上最有商業價值的明星媽咪是她 這張照片就有1974萬個讚

2018年05月09日 12:51 中時 陳張眾

凱莉珍娜於社群網站上的粉絲數雖然不敵碧昂絲、蕾哈娜等人，但其與粉絲的高互動率，令她搖身變為當今社群網站中最有價值的意見領袖。（翻攝自Kylie Jenner個人IG帳號）

在剛結束的大都會博物館慈善晚宴紅毯上，輕鬆一張標記設計師王大仁（Alexander Wang）的照片，一日內就已經幫凱莉珍娜累積到了290萬個讚。（翻攝自Kylie Jenner個人IG帳號）

一舉一動均備受矚目的凱莉珍娜，身上出現的行頭自然引起粉絲熱搜，預估在IG上每篇發文都可達100萬美元的價值，圖為她日前即以黑白為主題，背上出自Proenza Schouler PSWL的白色腰包現身紐約。（翻攝自Kylie Jenner個人IG帳號）

社群網站的影響力無遠弗屆，任何一個粉絲的追蹤、按讚率，都可能會被視為品牌商業投資價值的延伸，而所謂的網紅經濟準則，放諸於演藝人身上也可以適用。根據日前美國社群網站研究公司D’Marie Analytics統計指出，卡達珊家小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）正式擠掉天后碧昂絲，成為當今社群網站中最有價值的KOL（意見領袖）。

所謂商業價值的產生，不僅看得是粉絲數量，更著重於良好的互動率，在臉書、推特及Instagram（簡稱）上合計擁有超過1.5億名粉絲的凱莉，雖說粉絲在數量上，或許不敵小天后亞莉安娜（Ariana Grande）及蕾哈娜等人，但她的粉絲在互動率上著實驚人。拿她今年2月在IG上初次公布女兒Stormi的文章舉例，至今已累積了1974萬個讚及190萬則留言，刷新之前碧昂絲的紀錄，成為目前IG上讚數最高的照片。

而這樣的傲人成績，不只凸顯了她在網路世代的影響力，亦化為實際價值，據《PEOPLE》雜誌分析D’Marie Analytics提供的結果表示，預估凱莉珍娜在IG上每篇發文，可達100萬美元（約新台幣近3000萬元）的價值，連帶讓她自己所創立的美妝品牌Kylie Cosmetics，亦在短短成立的18個月裡，業績達到4.2億美元。

她同時也備受時尚品牌的喜愛，除了與卡達珊家族的姊姊們一同入鏡Calvin Klein Jeans大片外，在剛結束的大都會博物館慈善晚宴紅毯上，輕鬆一張標記設計師王大仁（Alexander Wang）的照片，一日內就已經累積到了約290萬個讚，報告中更進一步說明，自4月1日起，凱莉每天還能在社群網站上獲得約2.5萬名新的關注者，未來發展潛力無窮。

當然，經商業化考量後的發文，必定會因為卻乏網紅本人的真實性，而令黏著度及關注力漸漸降低，但凱莉對於此卻給出了良好的答案。D’Marie Analytics的首席執行官Frank Spadafora在接收《PEOPLE》雜誌的訪問中即表示：「網紅們商業價值的高低就如同股票市場一般，但凱莉有方法在不損失真實性的情況下，不斷生產出令她的受眾們感興趣的話題。」Spadafora亦補充到：「她利用社群網站和她的粉絲們溝通、並傾聽粉絲的意見，這樣同時有助於可以介紹他們會實際購買的商品。」

(中時 )