女醫師不願懷孕原因曝光！竟有13％被要求「不得懷孕」

2018年05月09日 13:00 中時 倪浩倫

醫勞小組今公布「女醫師不願懷孕因素」調查。（倪浩倫攝）

醫師勞動條件改革小組（醫勞小組）今公布「女醫師不願懷孕因素」調查，逾6成受訪者擔心「懷孕會影響訓練時程」及「所屬單位人力不足」，原來有3成雇主沒有在醫師懷孕時去協調人力，懷孕者得靠人情請託，休假回來更要面臨「還人情債」的壓力；更驚人的是，竟有13％女醫師曾被要求簽署文件來承諾「不得懷孕」。

該調查訪問600名區域醫院以上等級的醫院醫師，追蹤1年發現，有13％女醫師曾被要求承諾不得懷孕，部分熱門科別甚至有不得請育嬰假、不收女醫師的不成文規定。此外，調查顯示，65％女醫師指出，不孕懷孕的主因是院內單位人手不足，自己得靠賣夜（值）班點數或請吃飯，來拜託同事代班，不只如此，產後回來，還得面臨「還人情債」的壓力，有25％表示，復職後的工作量接近加倍。

醫勞小組執行委員魏若庭說，人手不足，醫院要扛最大的責任，調查發現，超過3成的雇主，沒有在醫師懷孕時，主動去協調人力，才使得懷孕者得透過各種關係來自行協調；除此之外，37％懷孕者表示自己沒有請滿8周的產假，更超過半數的男醫師，沒有請過育嬰假或陪產假，「這都是人力不足的關係」。

醫勞小組執行委員柯皓禎說，住院醫師通常要受訓2~6年，依規定，各專科醫師的考試，離住院醫師完訓時間僅1~2個月，若有請產、育嬰假的醫師，通常得延遲一年考試，甚至有科別規定，住院醫師期間，中斷期間不得超過3個月、且次數不得超過1次ｌ；她批，這等於只允許有意報考該科的女醫師「只能生一胎」，或是第二胎「幾乎不能請假」，相當不人性。

柯皓禎表示，現在我國面臨少子化的困境，但光是在醫師職場，就出現那麼多的問題來降低生產意願。醫勞小組呼籲，醫療機構應主動安排人力，來補足因孕產育兒因素導致的職務缺口；為避免醫師必須在家庭與職場中做抉擇，希望各專科醫學會將訓練年限與專科考試之間，給予超過3個月的緩衝時間。

(中時 )