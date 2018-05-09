過半數新鮮人求職困難　經歷不足是主因

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中時

依據勞動部「15-29歲青年勞工就業狀況調查」統計，超過5成初次尋職者曾遭遇困難，其中3成主要原因是經歷不足，勞動部發展署推動「青年就業旗艦計畫」，由企業提供最長6個月的訓練內容來培訓青年，企業每雇用1名結訓青年可獲補助最高4萬5千元，即日起開放企業申請。

小君在大學時期主修觀光學系，畢業後進入旅宿業，從事飯店外場服務員及房客業務工作，也曾進入科技業擔任業務人員，從事販售設備工作，為了能更上層樓，小君萌生了轉行電子產業想法，因此加入「青年就業旗艦計畫」，期望能邁向「製程工程師」，並開始為期3個月的訓練期。

對新手而言，光是基礎的軟板製程訓練，要將柔軟的塑膠底膜加上銅箔及接著劑一體製成的程序就相對精密繁瑣，更別說像鑽孔、鍍銅、蝕刻等製程練習，小君以「不會就學，不懂就問」的精神，最終順利通過該計畫完整培訓，成功跨行轉業，順利在同泰電子科技任職，成為製程工程師。

青年就業旗艦計畫限定15歲以上，29歲以下青年，透過「做中學」工作崗位模式，依企業營運及職務內容規劃最長6個月的訓練內容，並由企業指派主管或具有專業證照等有經驗的人員擔任職場導師培訓青年。

發展署表示，企業除了能自己網羅優秀人才，新鮮人也可以透過做中學模式學習，快速強化自己的工作能力，增加工作經驗。去年度共有803家事業單位參與該計畫，計協助3642名學員順利就業，今年已編列3億元，歡迎企業踴躍申請。

(中時 )

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