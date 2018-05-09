坎城影展 凱特布蘭琪穿舊衣 范冰冰郭富城打片

張震（左2起）、克莉絲汀史都華、艾娃瑪莉杜韋奈、丹尼維勒納夫、凱特布蘭琪、侯貝葛地基揚、卡嘉寧、安德烈薩金塞夫、蕾雅瑟杜等評審踏上坎城紅毯。（澤東提供）

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凱特布蘭琪的Armani Prive禮服，是二次亮相。（取自推特）
茱莉安摩爾（左）一身紅，顯得貴氣。（取自推特）
潘妮洛普克魯茲（右）與老公哈維爾巴登。（取自推特）
范冰冰為新片《355》到坎城宣傳。（取自微博）
郭富城在坎城也有大批粉絲。（取自微博）

第71屆坎城影展台灣時間今天凌晨開幕，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔任評審團主席，率張震、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、侯貝葛地基揚（Robert Guediguian）、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）、安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev）、艾娃瑪莉杜韋奈（Ava DuVernay）、卡嘉寧（Khadja Nin）等人一同亮相。

凱特布蘭琪穿著Armani Prive的黑色蕾絲禮服，然而這套禮服其實早是她2014年以《藍色茉莉》在金球獎封后的「戰袍」，這是她特意安排：「從高級訂製服到T-shirts，許多不該被丟棄的衣服在垃圾掩埋場裡，現在漂亮的衣服不被珍惜或再次穿著，這很任性也很荒謬。」

另一位現身坎城紅毯的奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore），一身紅一出場立即吸引全場目光。她穿著紅色GIVENCHY訂製禮服，及地的羽毛長披風，隨著走動搖曳生姿，襯托迷人風采。開幕片《人盡皆知》的主角夫妻檔潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）與老公哈維爾巴登（Javier Bardem），則手牽手替電影宣傳。

今年華語片競賽代表，是大陸導演賈樟柯的《江湖兒女》男女主角趙濤、廖凡當然沒缺席。進軍國際的范冰冰也為宣傳和潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）合作的新片《355》親赴坎城。已是第7次參加的她，穿著Ali Karoui2018春夏高級訂製服，上身銀色亮片搭配水綠層疊紗質蓬裙，散發青春柔美氣息。

香港天王郭富城也為新片《六月的秘密》出席開幕式，Tom Ford的西裝讓他盡顯熟男魅力。影展將於當地時間5月8日至19日舉行。

(中時 )

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