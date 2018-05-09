「她們就是要逼死我」 網模林鴒淚控遭網路霸凌

2018年05月09日 12:54 中時電子報 張國欽 、中天新聞／李昱菫、 陳家豪 、中天新聞／李昱菫、

網拍女模林鴒自曝遭網路霸凌。(圖/林鴒臉書)

知名網模林鴒外型亮眼，擁有不少粉絲，卻因賣衣爭議而挨告詐欺，她昨天以被告身份到士林地檢署出庭，看到記者就崩潰說：「她們就是要逼死我！」，法律一定會還我清白！」，

據蘋果報導，林鴒表示，「有一個針對她開立的臉書粉絲專頁，4年來發表許多匿名攻擊文章，讓她一度情緒崩潰，甚至曾有人私訊要她去死，她們就是要我的命，我的粉絲團塑造的開心和快樂，都是假的，他們現在看到我這個樣子，高興了嗎？」

林鴒庭訊後哽咽地說，對於天絲風衣標示不符，她真的感到很抱歉，這確實是她和公司的疏忽，一般衣服到貨時，她們會檢查衣服漂不漂亮、車線有沒有完好、衣服有無瑕疵，「因為我們從來沒有想過要騙人，所以沒有檢查過標籤，我們不知道標籤會有錯，也已經讓有疑慮的人退款」。

她表示，如果她和姐姐真的要騙人，不可能對外以天絲材質宣傳，卻又直接在標籤標示材質是「50%棉、50%聚酯纖維」。「因為這件事已經學到教訓，以後接觸布料會先行檢驗以求自保。」

至於許多網友質疑林鴒設計衣物的原創性，以及質疑她們從淘寶進貨，卻假裝是日本代購，林鴒胞姐「霈姐」拿出照片證明，她們時常遠赴法國、日本挑選布料、鈕扣、材料等，也有和日本廠商進貨的文件，「如果我們要賣仿冒貨，有需要這麼辛苦出國挑布料嗎？我們從日本進貨的商品，都有報關單可證明，每次進貨成本都是400、500萬日幣，我們賣的沒有一件是淘寶貨！」

林鴒說，該粉絲專頁有許多匿名的攻擊，字眼都非常不堪入目，有人貼她坐在地上腳自然打開的照片，嘲諷她要去拍A片，還有網友直接私訊辱罵，「妳怎麼不去死」、「妳怎麼還活在世上？」，讓她開始質疑自己存活的意義，甚至企圖結束生命，「那時家人們都很擔心我….才會去做自殺通報…我現在活著除了奶奶的遺願，為了家人而活著，另一個支撐我活下去的原因，就是希望死之前，要知道傷害我的人是誰」。

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