LINE熊大藍牙喇叭開賣 母親節購物滿額贈活動起跑

熊大藍牙喇叭。(圖／LINE提供)

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中時電子報
／綜合報導

LINE FRIENDS再次萌翻3C迷！LINE把些許冷酷的3C產品轉化作療癒人心的生活必需品，讓熊大變身成為藍牙喇叭，擁有輕量化、可愛造型、體積輕巧好攜帶，機身重量僅有213g的特色，只要與手機藍牙功能配對成功，就能讓呆萌熊大為你高歌。熊大藍牙喇叭音量可達90dB（分貝），支援藍牙4.1版本，可兼容智慧型手機或平板電腦等播放設備，連上附贈的USB線，充滿電後可維持續航力達12小時，連線距離亦可達10米遠。

熊大藍牙喇叭的產品資訊包含支援4W, 10%THD（輸出），藍牙4.1版本，內附一條USB連接線以及說明書，產品本體尺寸為寬85x高83x深123mm，售價新台幣1800元。

熊大藍牙喇叭與手機的尺寸對比圖。(圖／LINE提供)
由左至右分別是：台灣限定角色便利收納盒、CHOCO 行李吊牌以及叢林熊大搥背棒。(圖／LINE提供)

另外為同步歡慶母親節，LINE在台灣的三家LINE STORE實體店面(LINE FRIENDS Store 新光三越台中中港店、LINE FRIENDS Cafe & Store 新光三越A11店以及LINE FRIENDS STORE 微風北車店)，舉辦期間限定滿額贈活動。即日起～5月13日（日），活動期間消費滿700元，可獲贈「台灣限定角色便利收納盒」乙個。消費滿1,400元，可獲贈「CHOCO 行李吊牌」乙個。滿2,000元則可獲贈「叢林熊大捶背棒」乙個。LINE提醒，贈品部分每人每日限得3件，款式隨機贈送，恕無法指定，且數量有限, 送完為止。LINE FRIENDS Cafe區域並未加入本次滿額贈活動。

(中時電子報)

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